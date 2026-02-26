Fidel ejemplo permanente para los pobladores de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 26 feb.- Fidel es y será permanente ejemplo para los pobladores de Santa Cruz del Sur. El Comandante en Jefe dio continúas enseñanzas de que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá, cuando el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece la voluntad de vencer.

El intrépido y estratega jefe de la Sierra Maestra siempre estuvo comprometido con la Revolución Cubana y el pueblo, de la que fue su máximo líder y así lo consideran los millones de patriotas que mantienen leal posición en estos complejos momentos donde no tienen cabida los titubeos ni la falta de credibilidad.

La imagen del barbudo, sus precisas orientaciones y su visión de futuro están vigentes en la batalla diaria por el fortalecimiento económico de la isla bloqueada injustamente por el imperio del norte, que busca desesperadamente rendir a sus hijos por hambre y desesperación frente a la crisis energética y el déficit de combustible.

Fidel, el intachable guía que vistió con dignidad el pulcro uniforme de verdeolivo, llevando como coraza antibalas la moral, es constante historia de humanismo, coraje y dignidad revolucionaria en Santa Cruz del Sur. Reflexionar a diario sobre la obra construida por él hará invencible su legado.(Imágenes tomadas de Internet)