Inició Campaña de Declaración y Pago de Tributos 2026

Camagüey, 14 ene.- El 5 de enero dio inicio la Campaña de Declaración y Pago de Tributos 2026 en el país, según lo establecido por la Ley 181 del Presupuesto del Estado. La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) recuerda a los contribuyentes la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales dentro de los plazos estipulados.

Para las personas naturales el período para el pago del impuesto sobre los ingresos personales se extiende desde el 5 de enero hasta el 30 de abril. Por otro lado las personas jurídicas tienen un plazo más corto, debiendo realizar sus pagos antes del 31 de marzo.

Es importante destacar que los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como aquellos del sector agropecuario, también deben cumplir con el plazo antes del 30 de abril.

Como incentivo para fomentar el cumplimiento la ONAT estableció retribuciones para aquellos contribuyentes que realicen su pago anticipadamente, quienes cumplan con la obligación fiscal antes del 28 de febrero recibirán una bonificación del 5%. Además, si optan por realizar su pago a través de pasarelas digitales, podrán acceder a una bonificación adicional del 3%.

Osvaldo Fernández Rodríguez, subdirector de la ONAT Provincial en Camagüey, comentó a Televisión Camagüey particularidades del proceso, específicamente para aquellos que incumplan los plazos establecidos.

La ONAT exhorta a todos los contribuyentes a aprovechar estos beneficios y a cumplir con sus responsabilidades fiscales, contribuyendo así al desarrollo económico del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)