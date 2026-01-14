Evalúan en Camagüey Programa de Atención Materno Infantil

Camagüey, 14 ene.- Un exhaustivo análisis del comportamiento del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) efectuó en Consejo de la Administración Municipal en su primera reunión del actual calendario.

En el encuentro se precisó que el territorio concluyó el pasado año con una tasa de mortalidad infantil de 9.07, superior a la alcanzada en 2024 que fue de 8.2 niños fallecidos menores de un año de edad.

El doctor Michel Alfonso Figueroa, director general de Salud Pública en la capital agramontina, refirió que en los últimos 12 meses ocurrieron 1782 nacimientos, con 16 decesos.

Precisó que el embarazo en la adolescencia representa el 19% de las captaciones, con mayor incidencia los policlínicos Joaquín de Agüero, Calos J. Finlay, Tula Aguilera, Previsora y Julio Antonio Mella. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)