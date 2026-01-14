Evalúa Consejo Provincial de las Artes Escénicas su quehacer durante 2025 (+ Fotos)

Camagüey, 14 ene.- La Asamblea de Balance del Consejo Provincial de las Artes Escénicas (CPAE) correspondiente al año 2025 se desarrolló con un análisis crítico y profundo del trabajo de la institución, logros, desafíos y proyecciones en un contexto marcado por limitaciones materiales y económicas, pero también por un sostenido compromiso con la creación artística y la formación cultural del pueblo.

Durante el encuentro se expusieron diversas deficiencias que afectan el normal desenvolvimiento del área, entre ellas la compleja situación constructiva del Ballet de Camagüey, así como las carencias de insumos, zapatillas y vestuario para estudiantes y bailarines de danza clásica. A ello se suman las faltas de materias primas indispensables para el trabajo creativo de las agrupaciones escénicas del territorio.

No obstante, el balance reconoció el impacto social y cultural del Consejo, que logró extender su programación artística hasta escuelas, centros asistenciales y comunidades, reafirmando el papel transformador del arte.

Destacaron, además, la realización de festivales, encuentros nacionales y la significativa visita del Ballet Nacional de Cuba, acontecimientos que fortalecieron la vida cultural camagüeyana.

Reinaldo Echemendía, director del Ballet Folklórico de Camagüey, insistió en la necesidad de ser consecuentes con la asignación de espacios y presupuestos en correspondencia con el quehacer de los artistas, y subrayó que los temas relacionados con la enseñanza artística deben abordarse desde el consenso y el diálogo colectivo.

Por su parte Armando Pérez Padrón, presidente del Comité Provincial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Camagüey, reflexionó acerca del valor estratégico de la cultura y alertó sobre los peligros de no preservar los espacios artísticos, incluso en tiempos de crisis, cuando el arte se vuelve un sostén espiritual imprescindible para la sociedad.

Freddys Núñez Estenoz, director de Teatro del Viento, señaló que los protocolos y presupuestos vigentes resultan obsoletos al no contemplar los costos reales de la producción artística actual.

Propuso la creación de un sitio destinado a la creación, el ensayo y la presentación de espectáculos, disponible para todas las agrupaciones del territorio, como vía para mantener un equilibrio entre la creación artística y el vínculo con los públicos.

En el intercambio también se trató el proceso de inversión que contempla la instalación de paneles solares en las escuelas de arte, iniciativa que contribuirá a la sostenibilidad de las instituciones culturales.

Se resaltó, además, el valor de los artistas como el alma y la esencia del pueblo, portadores de identidad y memoria colectiva.

Osvaldo Betancourt, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, explicó que para el próximo año el trabajo estará enfocado, entre otras propuestas, en el desarrollo del Festival Nacional de Teatro, así como en el mantenimiento de los espacios habituales dedicados a los niños, de gran aceptación y popularidad entre las familias camagüeyanas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)