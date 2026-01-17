Pentatletas por podios en Juegos de Santo Domingo 2026

La Habana.- LOS PENTATLETAS cubanos asumirán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con la pretensión de

mantener el tercer lugar por países conquistado hace tres años en la. edición precedente.

«Es una meta alcanzable, siempre y cuando podamos prepararnos mínimamente bien. Será un difícil reto por la presencia, entre otros, de México y Guatemala, el uno-dos en 2023, este último con posibilidades de dominar ahora», planteó Frank Alberto Martínez, presidente de la federación nacional.

Explicó que con el cambio de la prueba de equitación por la de obstáculos «se ha cerrado más la diferencia entre naciones, y Venezuela es otro de los fuertes candidatos a ocupar el podio».

En la versión anterior, con escenario principal en San Salvador, el pentatlón moderno tuvo su escenario en la subsede organizada en la capital dominicana, donde los antillanos cosecharon medallas de plata, en el relevo masculino, y bronce en individual para hombres, y los relevos femenino y mixto.

Martínez resaltó a Juan Pablo Velázquez, Sunel Lezcano, Adriana Sanamé y Diana Leyva, como los de mayores responsabilidades en la preselección nacional, también integrada por Lizandra Puentes, Margarita Lores y Yon Pablo Martínez.

«Esperamos asistir a la cita centrocaribeña con seis atletas, tres en cada sexo, aunque quizás podamos completar con una plaza más en el femenino y masculino, lo que todavía no está confirmado», indicó.

Hace tres años, Juan Pablo y Diana fueron terceros en el mixto, ella añadió bronce en el doble para mujeres y la otra presea de ese color llegó en individuales con el experimentado Lester Ders, protagonista de la mejor actuación del equipo al agregar plata en relevo para hombres junto a Marcos Rojas.

En 2025, en el Panamericano Abierto acogido en octubre por Argentina, Cuba logró la clasificación para la fiesta de Santo Domingo. Solo queda pendiente la confirmación oficial por parte de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, señaló el también comisionado nacional.

«Precisamente ese año el resultado más significativo fue el tercer escaño por equipos de nuestras mujeres, lo que tuvo un valor especial por el alto nivel del certamen al asistir potencias continentales y bajo un formato exigente que premia la estabilidad, la cohesión colectiva y la capacidad de respuesta en momentos decisivos», expuso.

Puntualizó Martínez que ese desempeño evidenció la madurez competitiva de las muchachas, el trabajo sistemático de preparación y la correcta aplicación de la estrategia concebida por el colectivo técnico, consolidándose como un referente dentro del área panamericana.

Para este año el pentatlón moderno tiene otro propósito no menos importante: luchar por los boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

«El cumplimiento de ambos objetivos dependerá del respeto estricto a las etapas de preparación y a los indicadores de rendimiento definidos por el equipo técnico», aseguró el federativo.

De igual manera destacó que se deberá sostener y fortalecer el sistema de competencias nacionales, garantizando la realización de eventos en las categorías pioneriles, escolares, juveniles y sociales, las que se hicieron realidad en el año que acaba de concluir.

La provincia de Granma fue la sede y ganó en el mes de abril los Juegos Nacionales Escolares y Pioneriles, con presencia de otros 11 territorios, lo que dio la oportunidad de apreciar las perspectivas como cantera de las selecciones nacionales.

En Varadero se realizó en mayo el segundo torneo abierto y por primera vez una lid internacional que convocó las cinco modalidades que integran esta disciplina, o sea esgrima, natación, obstáculos y la combinada tiro-carrera.

Más de 80 concursantes de ocho naciones respondieron a la convocatoria en las categorías sub-17 y sub-19 años, y mayores, entre ellos representaciones de México y Guatemala.

«Será un año complejo y cargado de retos para los cuales el colectivo se viene preparando de manera organizada, consciente y con una clara proyección con vistas a conquistar los resultados que nos proponemos», sentenció Martínez. (Tomado de Jit)