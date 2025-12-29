Inauguran exposición Huésped del Mundo

La Habana, 29 dic.- La exposición Huésped del Mundo, de Yanetsy Ariste, podrá visitarse, hasta marzo del año 2026, en la sede de la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero.

Una colección de ilustraciones en pequeño formato que surge del juego espontáneo entre la monotipia y el dibujo a líneas, se presenta en esta tercera muestra personal de la artista.

En palabras de Yanetsy Ariste, «cada pieza tiene solo trazos esenciales y oscila entre la figuración y la abstracción, evocando seres liminales: criaturas que podrían ser animales, espectros o huellas de un paisaje onírico».

Además de artista visual, Yanetsy Ariste es escritora, crítica de arte y promotora cultural, graduada como Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, y Doctoranda en Ciencias sobre Arte por el Instituto Superior de Arte.

También es egresada del Curso de Escritura Creativa en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y de Guion Audiovisual en el Centro de Estudios del ICRT.

Es autora, entre otros libros, del poemario para adultos Estaciones, Premio José Álvarez Baragaño 2017, y de los libros de narrativa para niños El caballero y la novia retrato y Óleo sobre rosas, ambos galardonados con el Premio Chicuelo de cuento infantil en los años 2018 y 2024.

Nacida en Pinar del Río, en 1989, Yanetsy Ariste ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio en el Concurso Criticar es querer del Cuarto Coloquio Nacional de Periodismo Cultural de Camagüey (2021) y la Beca de Creación El Reino de este Mundo de la Asociación Hermanos Saíz (2022).

La exposición Huésped del Mundo, de Yanetsy Ariste, puede visitarse, en la Librería Fayad Jamís, en La Habana Vieja, de lunes a viernes, de 10 am a 4 pm, y lo sábados, de 10 am a 2 pm. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)