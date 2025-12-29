Moscú, 29 dic.- Los círculos gobernantes de la mayoría de los países europeos exageran la supuesta amenaza rusa y avivan los sentimientos rusófobos y militaristas en la sociedad, mientras que Rusia nunca ha tomado medidas inamistosas hacia sus vecinos europeos por iniciativa propia, ha declarado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en entrevista con la agencia TASS.

“Para los políticos europeos poco perspicaces, a quienes espero que se les muestre esta entrevista, lo repetiré una vez más: No hay que temer que Rusia ataque a nadie. Pero si alguien decide atacar a Rusia, la respuesta será arrolladora”, aseveró, reiterando las advertencias públicas de Vladímir Putin.

Asimismo, Lavrov recordó que cualquier contingente militar europeo enviado a Ucrania a modo de coalición de voluntarios —si es que se toma esta decisión— será un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

La semana pasada Vladímir Putin denunció que en ciertos países europeos a la gente se le inculcan miedos sobre un supuesto enfrentamiento inevitable con Rusia, lo que no es más que una mentira. “Ya lo he dicho en repetidas ocasiones: esto es una mentira, un disparate, simplemente una locura sobre la supuesta amenaza rusa para los países europeos. Pero se hace de manera plenamente consciente”, manifestó el presidente ruso.

"La verdad es que Rusia, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre ha intentado —hasta el final, mientras existiera la más mínima posibilidad— encontrar salidas diplomáticas a las contradicciones y los conflictos", resaltó.