Guateque camagüeyano en defensa de la identidad cultural

Camagüey, Cuba. – La IV Jornada Campesina Guateque de la Llanura abrió este jueves en Camagüey y una vez más como un genuino espacio en defensa de las raíces culturales.

La gala de apertura tuvo lugar en el Teatro Avellaneda, de la capital agramontina, bajo la dirección del Maestro Fernando Medrano y con la presentación de la Compañía Folclórica Camagua, así como de María Victoria Rodríguez y Tony Iznaga, El Jilguerito, como invitados especiales.

Auspiciado por el Centro Provincial de la Música y los Espectáculos Jorge Luis Betancourt, el evento se dedica a Justo Arturo Fontes Vega, director del conjunto Los Agramontinos y dueño de una amplia trayectoria.

Del 18 al 21 de diciembre, la IV Jornada Guateque de la Llanura convertirá a Camagüey en epicentro de diversas expresiones de la música campesina que forman parte indisoluble de la identidad nacional.(Tomado de Radio Reloj)