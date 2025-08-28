Google anuncia el fin de una era para Android

EE.UU, 28 ago.- Google anunció un cambio radical en el sistema operativo Android que altera su esencia fundamental. A partir de septiembre de 2026, cualquier aplicación instalada en un dispositivo Android, sin importar su origen, deberá proceder de un desarrollador que Google haya verificado previamente. Esta política termina con la era del anonimato en el ecosistema.

La medida representa un giro crucial para una plataforma que históricamente se ha promocionado como la alternativa abierta a iOS. Esa apertura permitía a los usuarios instalar software desde la Play Store, tiendas alternativas o directamente desde la web, sin que Google necesariamente conociera la identidad del creador. Ahora, todos los desarrolladores, sin excepción, deben revelar sus datos de identidad reales a la compañía.

Google justifica esta decisión con datos de seguridad. La empresa afirma que detecta 50 veces más software malicioso en aplicaciones descargadas desde fuentes web externas que dentro de su tienda oficial. Argumenta que los ciberdelincuentes se aprovechan del anonimato para distribuir malware, ejecutar fraudes financieros y robar información personal de los usuarios.

Este anuncio coincide con un momento de convulsión legal para Google. Un tribunal falló a favor de Epic Games en un caso antimonopolio y ordenó a Google abrir el sistema Android a una mayor competencia de tiendas de aplicaciones de terceros. En el preciso instante en que la compañía se ve forzada a permitir más competencia, impone un control sin precedentes sobre los propios creadores de aplicaciones.

La estrategia resulta magistral. Google mantiene un control crucial sobre el ecosistema incluso cuando los tribunales le obligan a abrirlo. Las tiendas alternativas podrán operar, pero cada aplicación que distribuyan deberá superar primero el filtro de verificación de Google.

El nuevo sistema, la Android Developer Console, será obligatorio. Los desarrolladores individuales deben proporcionar su nombre legal, dirección física, correo electrónico y número de teléfono. Las organizaciones necesitarán añadir su sitio web corporativo y un número de identificación D-U-N-S. Google promete no mostrar esta información al público, pero la compañía sí la conservará. Existirá una cuenta simplificada para estudiantes y aficionados que no requiere el pago de la tasa habitual de 25 dólares.

El calendario de implementación ofrece poco margen. Octubre de 2025 marcará el acceso anticipado para desarrolladores seleccionados. El registro se abrirá para todos en marzo de 2026. El bloqueo efectivo comenzará en septiembre de 2026, aplicándose primero en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. La expansión global está prevista para 2027. Google señala que estos primeros países son blancos específicos de estafas, pero el mensaje es claro: la medida será global e inevitable.

Miles de desarrolladores independientes perderán su privacidad. Aquellos que creaban herramientas útiles sin deseo de exponer su identidad ahora enfrentan una elección difícil: revelar sus datos a Google o abandonar la plataforma Android. La práctica de instalar apps desde fuentes externas, o sideloading, que históricamente diferenciaba a Android de iOS, queda gravemente afectada. Técnicamente persistirá, pero solo para aplicaciones de desarrolladores que Google haya aprobado. ¿Cómo afectará esto a las APK que se desarrollan en Cuba y no están en la Play Store?

Google compara el nuevo requisito con «mostrar el pasaporte en el aeropuerto», un proceso que verifica la identidad pero no el contenido. La analogía resulta precisa porque los aeropuertos son espacios de control estricto donde se intercambian libertades por seguridad, exactamente lo que Google persigue. La documentación actual no detalla qué ocurrirá si un usuario intenta instalar una aplicación no verificada. Es probable que Google distribuya una lista blanca a través de sus Play Services y el dispositivo Android simplemente rechace las aplicaciones de desarrolladores anónimos.

Este cambio replica el modelo guardián de Apple en macOS, donde los desarrolladores también deben registrarse para que sus aplicaciones funcionen. Android converge con iOS en términos de control, perdiendo así su principal factor de diferenciación.

Google insiste en que Android seguirá siendo abierto, pero la semántica no es una ciencia exacta. Para muchos, el término «abierto» ya no definirá a un sistema donde cada desarrollador debe pedir permiso a Google para existir. El Android que el mundo conoció ha muerto, aunque su entierro oficial no será hasta septiembre de 2026. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)