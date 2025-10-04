Gimnasta cubano estrenará programas en lid mundial

La Habana.- PROBAR sus programas con la inclusión de nuevos elementos será el principal objetivo del cubano Diorges Escobar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Yakarta 2025, en Indonesia, del 19 al 25 próximos.

Aunque solo estará en cinco de los seis aparatos que incluye este deporte para los hombres, el espirituano tomará el certamen como referencia para la preparación que proyecta rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

«Son elementos que responden al nuevo código de puntuación. En el único aparato que no estará será en anillas, para seguir cuidando el hombro», confirmó a JIT el comisionado nacional de la disciplina, Pedro Pablo Barrios, quien recordó que hace poco más de un año necesitó intervención quirúrgica por una lesión.

El espirituano, de solo 21 años, es la primera figura del equipo nacional y cuenta con una anterior experiencia mundialista en Amberes 2023. Allí finalizó en el puesto 68 entre los máximos acumuladores, con 76.065 unidades.

Su mejor desempeño individual fue en la barra fija, en la que alcanzó 13.800 puntos y eso le sitúo en el puesto 20 entre todos los presentados.

«También vamos con el objetivo de hacer estudios de contrarios para los Santo Domingo, en especial de los colombianos. Y si se da la oportunidad, pues intentar acceder a alguna final individual», agregó el directivo, aunque reconoce que se enfrentará a un panorama muy exigente.

Diorges es monarca del all around de San Salvador 2023 y fue clave en la medalla de plata por equipos ganada también esa edición. Repetir en la capital dominicana es otra de las metas que le inspiran y su presentación en el Mundial ayudará en el camino que le queda por recorrer.

También con asistencia a copas mundiales, incluso ganador de la medalla de plata en manos libres en El Cairo 2024, Diorges necesita muchas horas de roce internacional para explotar sus reales potencialidades y de paso cumplir el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos.

La cita de Yakarta puede ser parte importante de todo este proceso. La justa se disfrutará desde la Arena Indonesia, con capacidad para más de 16 mil espectadores y son esperados competidores de cerca de 80 federaciones nacionales.

En reciente visita a la sede el presidente de la FIG, Morinari Watanabe, recorrió la instalación y revisó facilidades tanto para los gimnastas como el personal de apoyo, además del trabajo de promoción para garantizar un certamen exitoso. (Tomado de Jit)