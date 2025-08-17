Gestión integrada de la ACPA en Camagüey

Camagüey, Cuba. – La articulación interinstitucional, la capacitación y el compromiso con la seguridad alimentaria distinguen en Camagüey el quehacer de la filial provincial de la Asociación Cubana de Producción Animal, ACPA.

Rosario Camejo Martínez, presidenta de la organización en el territorio agramontino, destacó el trabajo integrado con la Delegación del Ministerio de la Agricultura, la universidad y otros centros educacionales e investigativos para garantizar el asesoramiento a más de 500 asociados.

Entre los proyectos de cooperación internacional significó CAPROCA: Apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional en dos municipios de Camagüey con enfoque de género y generacional, concluido el pasado año, el cual proyecta una segunda fase.

La ACPA en Camagüey se vincula también con el Centro Provincial de Equinoterapia, especializado en la rehabilitación a niños con necesidades especiales. (Tomado de Radio Reloj)