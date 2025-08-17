Documental sobre Marta Valdés promueve emociones en Matanzas

Matanzas, Cuba. – «Marta Valdés, soberana del tiempo», documental presentado en la ciudad de Matanzas, promovió emociones en el contexto del espacio poético Concilio de las Aguas, que homenajeó además al poeta y escritor José Jacinto Milanés.

Estoy seguro de que Marta Valdés estará muy feliz donde sea que este?, comentó el periodista Raúl Nogués al presentar el audiovisual, que es una obra de su autoría junto al realizador Juan Carlos Travieso.

En la sede de El Mirón Cubano, poetas, cantantes y bailarines, entre ellos Alfredo Zaldívar, Olga Margarita Muñoz y Liliam Padrón, concibieron una tarde de homenaje que con el nombre de La Flota de Marta no solo acogió la presentación del documental, sino que también evocó sus letras.

Los poetas Luis Lorente, Charo Guerra y Daniel Cruz Bermúdez, conformaron el jurado del Concurso-Debate Provincial José Jacinto Milanés y expusieron los resultados. (Tomado de Radio Reloj)