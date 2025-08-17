Ciclista cubana sin complicaciones por caída en Asunción 2025

Asunción.- LOS EXÁMENES practicados a la ciclista cubana Liannis Rachel Mesa descartaron fracturas u otras complicaciones comprometedoras a causa de la caída sufrida este viernes durante su intervención en los II Juegos Panamericanos Júnior.

El Dr. José Javier Delgado, médico del equipo, explicó que el accidente, ocurrido en la prueba Madison acogida por el Velódromo Nacional, solo le ocasionó traumatismos propios de esos percances, fundamentalmente en su codo izquierdo.

Añadió que tras las valoraciones iniciales garantizadas en la propia instalación, fue trasladada a un centro especializado donde los estudios radiológicos permitieron confirmar la inexistencia de consecuencias mayores.

El galeno expuso que luego del tiempo de observación indicado, Mesa regresó al hotel, con deseos de concursar en la ruta de este domingo, decisión que dependerá de las valoraciones que genere el seguimiento a su proceso de recuperación.

La muchacha, agradeció la atención recibida «por parte de los médicos paraguayos y mi delegación», cuyo jefe, el presidente del Inder Osvaldo Vento Montiller, le calificó de «guerrera a toda prueba» luego de acompañarle en la institución médica.

«Los deseos de participar en la ruta son muy grandes, y espero que sí se pueda, pero entiendo que se trata de una definición que no solo depende de mí», enfatizó Mesa, quien ha estado en contacto con su familia e insistió en agradecer a todos los que se preocuparon por ella. (Tomado de Jit)