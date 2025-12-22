Agradece matrimonio santacruceño atenciones recibidas por especialista en cirugía ortopédica

Santa Cruz del Sur, 22 dic.- Yamila Soca Martínez y su esposo Jorge Luis Reyes Vega, residentes en Santa Cruz del Sur expresan continuamente su agradecimiento al Doctor Armando Novoa Basabe, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, por las atenciones recibidas en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, donde labora el profesional junto a la enfermera Elisa Hernández.

La demostración de gratitud tiene su motivo en esta historia. El matrimonio tuvo un accidente el siete de marzo del actual año en el kilómetro 28 de la carretera de Santa Cruz del Sur a Camagüey. Cuando retornaban hacia la demarcación la inesperada salida de un cerdo por uno de los laterales de la vía provocó que impactara la goma delantera del motor al animal. La fémina salió catapultada del asiento trasero del ciclo cayendo bruscamente en el asfalto, mientras que el cónyuge hacía esfuerzos por quitarse el vehículo de encima de su cuerpo.

La actitud solidaria de un conductor de auto ligero sirvió de ayuda para que los accidentados se reincorporaran. Pensaron en esos momentos que eran simples golpeaduras. Pero la precavida pareja antes de ir para su vivienda llegó hasta el Cuerpo de Guardia del Hospital Municipal José Espiridón Santiesteban Báez. Aunque ambos recibieron el chequeo clínico de rigor, ultrasonido y análisis complementarios no arrojó ningún problema.

Les fue indicado por facultativo a Jorge Luís y Yamila tomar medicamento antiinflamatorio. Ella en pocos días no sintió más malestares pero al esposo los dolores en el hombro izquierdo lo mantenían quejándose todo el tiempo. Hasta que decidieron ir a la consulta externa del prestigioso galeno Novoa Basabe. Luego de minuciosos estudios con ultrasonido y resonancia magnética, este último en institución de Salud Pública de la provincia de Camagüey, se precisó que el paciente tenía fracturas en el biceps, clavícula, espátula y rotura de tendones.

De la rodilla izquierda, bastante golpeada, sentía menos dolor al disminuir la inflamación. El seis de junio pasado el santacruceño Reyes Vega es intervenido quirúrgicamente en salón del Hospital Manuel Ascunce Domenech de la ciudad capital camagüeyana. El experimentado ortopédico hizo estudios previos antes de tomar el bisturí en sus manos debido a la envergadura de la operación que haría por vez primera. El resultado fue exitoso luego de algunas horas de quehacer reconstructivo.

Jorge Luis y Yamila mantienen con el facultativo agramontino constante comunicación. El santacruceño cumple a diario con los ejercicios que le fueron orientados para recuperar los movimientos en el hombro y el brazo, extremidad que estuvo a punto de ser amputada por los graves daños que ocasionó el inesperado contratiempo con el cerdo. El bloqueo imperialista no será impedimento para mejorar la calidad de vida de cada paciente.