Frei Betto analiza la soberanía cubana frente al imperio

La Habana, 4 mar.- En una entrevista exclusiva concedida a Alma Plus TV, el teólogo, escritor y revolucionario brasileño Frei Betto realizó un profundo análisis sobre la situación actual de Cuba, la naturaleza del imperialismo estadounidense y la importancia de la memoria histórica como herramienta de resistencia.

Con su característica lucidez, Betto reflexionó sobre el legado de Fidel Castro y José Martí, y el papel de las nuevas generaciones en la defensa de la soberanía.

“El imperialismo es muy fuerte, pero Cuba tiene historia”

Frei Betto inició su intervención definiendo al gobierno de Estados Unidos como un “imperio” que sigue la doctrina Monroe y actúa con la convicción de ser el “emperador del mundo”, una postura que se ha agravado con el mandato de Donald Trump.

Frente a esto, insistió en la necesidad de “seguir enfrentando y luchando, así como tantos antes de nosotros: como Bolívar, como Martí, como Fidel, seguir luchando para alcanzar nuestra soberanía e independencia”.

Para Betto, la soberanía no es un concepto abstracto. Depende de la capacidad de un pueblo para autogobernarse sin interferencias externas, de lograr autonomía económica y, fundamentalmente, de lo que llamó el “censo de cubaneidad”.

“Esa autoestima fuerte de un pueblo por pertenecer a una nación, por ser ciudadano de una nación, conocer sus raíces históricas y sentirse copartícipe del proyecto de nación”, subrayó.

“No tenemos globalización, tenemos globocolonización”

El teólogo brasileño fue contundente al describir el contexto global: “Yo siempre he dicho que no tenemos propiamente una globalización, lo que tenemos es una globocolonización: la imposición al planeta de un modelo de sociedad hedonista, consumista, que es el modelo capitalista hegemonizado por Estados Unidos”.

En ese escenario, advirtió, “la soberanía de todos nuestros países frágiles, como Cuba, como Brasil, como Colombia, está permanentemente amenazada”.

Para que América Latina alcance su soberanía, dijo, “tenemos que de alguna manera neutralizar a Estados Unidos”. Betto vaticinó que ese cambio vendrá por un “factor endógeno”: la propia descomposición de la sociedad estadounidense, marcada por la desigualdad, el consumo de drogas y la violencia armada.

“Es una sociedad en descomposición”, afirmó, aunque aclaró: “Yo tengo cariño por el pueblo de Estados Unidos, el problema está en el gobierno, en ese gobierno imperialista”.

El avance de la derecha y el poder de las ‘big techs’

En la entrevista, también analizó el avance global de la derecha, a la que definió como “racista, misógina, homofóbica”, señaló que este fenómeno responde a dos factores clave: la transición de la economía industrial a la especulación financiera, y el poder de las grandes corporaciones tecnológicas.

“El mundo digital está controlado por seis o siete ‘big techs’, son todas privadas, y esa gente hace de esa herramienta muy poderosa una manera de recolonización de nuestros pueblos”, denunció en Alma Plus Tv.

Ante esto, subrayó la urgencia de que los países establezcan “leyes muy estrictas para impedir esta invasión ideológica que viene por las redes, afectando nuestros valores, nuestra historia, nuestros principios y nuestra soberanía”.

Cuba: una historia que alimenta la resistencia

Betto hizo hincapié en la fortaleza de Cuba que reside en su profundo conocimiento de la historia.

“Yo no conozco ningún otro pueblo en América Latina que tiene un conocimiento de su historia como ustedes cubanos”, afirmó. “Cuba tiene raíces históricas extremadamente fuertes, consistentes. Eso es lo que ha permitido a los cubanos resistir durante todo este periodo de la Revolución, los 67 años de la Revolución”, enfatizó.

Recordó momentos cruciales como la invasión de Bahía de Cochinos, la Crisis de los Misiles y el Periodo Especial, y los comparó con la actual “asfixia decretada por Donald Trump”, que ha incluido a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y endurecido el bloqueo.

La juventud y el legado de Fidel

Para el teólogo, es vital el trabajo de formación política ideológica de la juventud es cada vez más urgente”, esto ante su preocupación por las nuevas generaciones.

Advirtió que sin esa formación un pueblo no conoce ni comprende su historia. “La gente pierde las esperanzas, se desespera, quiere irse del país, o empieza a tener sueños de que quizá sea mejor que este país se transforme en un país capitalista”.

Frente a ello, recordó que en los países capitalistas “el pueblo tiene malas condiciones de vida”, incluso en Estados Unidos donde a pesar de ser la mayor economía mundial, existen 40 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza.

En ese sentido, puso como ejemplo la tenacidad de Fidel Castro que enfrentó el desembarco del Granma con menos gente que armas y saló a¡delante ante la agresión.

Aseguró que la principal arma de Cuba es su ejemplo ético. “Cuba no tenía, como no tiene, una capacidad económica, militar para enfrentar enemigos, pero tiene una capacidad, una estatura moral que otros países no tienen. Esa estatura moral estaba encarnada en Fidel. Esa capacidad que él tenía de enfrentar a los enemigos, no con armas, no con sistemas bélicos, sino con su moral gigantesca”.

“Somos todos Fidel”

Betto insistió en la necesidad de socializar el pensamiento y el ejemplo de Fidel, así como él hizo con Martí y concluyó con un mensaje de movilización. “Cuando Fidel murió, toda la gente decía: ‘Somos todos Fidel’. Y ahora es el momento de probar esto. ¿Somos realmente todos Fidel? ¿Estamos dispuestos a ir a la lucha como Fidel ha ido y ha resistido frente a tantas adversidades?”, puntualizó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)