Flechas cubanas hacen diana y apuntan al bronce

Asunción.- SOLO quienes conocen las interioridades del tiro con arco en el continente pudieran calibrar la real dimensión del desempeño de los cubanos Elaimis García y Abhram Pérez, quienes aseguraron hoy el avance a la discusión de la medalla de bronce en la prueba de equipos mixtos correspondiente a los II Juegos Panamericanos Júnior.

La dupla, especialista en arco recurvo, atrapó las miradas cuando derrotaron a la representantes de México, algo que nadie se hubiera atrevido a pronosticar. Sin embargo, la hazaña se fue tejiendo desde la doble vuelta a 70 metros, y las señales más fuertes llegaron luego, con el triunfo sobre los ecuatorianos.

Elaimis, sin experiencia internacional previa, envió un claro mensaje: marca personal de 599 puntos, válidos para situarse en el puesto 10 del ordenamiento de cara a los cruces individuales. Su compañero quedó algo por debajo de lo esperado y con 579 ancló en el escaño 19.

Ya como dupla apareció la alquimia de su talento. Iniciaron ganando 6-2 el partido contra los ecuatorianos de Karen Sánchez y Juan Pablo Peralta. Sí, avanzaron a cuartos de final, escalón donde les esperaban los mexicanos Ángela Ruiz y Francisco Márquez.

La calidad de Ruiz no dejaba margen a dudas, dada su condición de miembro del equipo que conquistó la presea olímpica de bronce en París 2024. En experiencia, detrás no se quedaba a su compañero, pero nada importó a los cubanos, capaces de poner el duelo 4-0 para generar un ambiente indescriptible.

Desde el graderío, unos apoyaban a los aztecas –favoritos indiscutibles– y otros aupaban a los de la Isla, quienes encarnaban el papel del mítico David en esta historia, que terminó con un 6-2 definitivo.

Otro hueso duro les tocó en semifinales, pues Colombia llegó a esta cita como otra de las duplas favoritas y lo confirmaron con su ajustado triunfo por 5-4 en flecha de desempate.

Los cafeteros Tania Arias y Javier Carrillo sabían del empuje de Elaimis y Abrham, y no se dejaron robar la iniciativa, marcando un 4-0 que parecía demoledor. Mas los dirigidos por Aliesky Reyes no bajaron los brazos, apretaron los dientes con la fuerza suficiente para equilibrar el marcador hasta que la flecha decisiva decantó el éxito de sus rivales.

«Fue una jornada bonita. Tengo sentimientos encontrados, porque vamos a discutir el bronce, pero sé que podíamos estar buscando el oro», confesó el estratega, con una evidente satisfacción incompleta.

El acceso al podio se dirimirá el próximo martes, en un pulso con la pareja llegada desde Bermudas. Para este lunes están previstas las eliminaciones individuales, en las que también estará involucrada Rosalicia Domínguez, pero en el arco compuesto.

Ella finalizó octava en la doble vuelta a 50 metros, con nota de 667 puntos, algo inferior a las expectativas, pero le queda la oportunidad de redimirse. (Tomado de Jit)