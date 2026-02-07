Firman Cuba y Vietnam contrato para vacuna VA-MENGOC-BC

La Habana, Cuba. – El Instituto Finlay de Vacunas (IFV) de Cuba y la empresa vietnamita de vacunas y productos biológicos Vabiotech firmaron este miércoles en la capital vietnamita un contrato de transferencia tecnológica para las etapas finales de producción de la vacuna VA-MENGOC-BC, informó el IFV desde sus redes sociales.

Según informó también el director del IFV, Yury Valdés Balbín, en su cuenta en Facebook, este acuerdo constituye el reto técnico más importante y complejo asumido conjuntamente, y refleja el poder transformador de la ciencia cuando se construye en solidaridad entre naciones.

Para Cuba, el logro reafirma a la ciencia como escudo eficaz frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y proyecta una innovación nacional capaz de establecer alianzas basadas en el respeto y la colaboración.

En el caso de Vietnam, el acuerdo fortalece su autosuficiencia en salud pública, impulsa el desarrollo de la industria biotecnológica nacional, genera empleo de alta calificación y promueve una prosperidad alineada con su visión de desarrollo independiente y soberano. (Tomado de Radio Reloj)