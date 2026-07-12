Festival del Caribe inicia con mensaje de solidaridad a Venezuela

Santiago de Cuba, 6 jul.- El XLV Festival del Caribe comenzó hoy en esta ciudad con un llamado a la paz, la unidad entre los pueblos y la solidaridad con Venezuela, país al que los participantes dedicaron un mensaje de apoyo tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

Con la apertura de la exposición Ánimas, del destacado artista visual Alberto Lescay, quedó inaugurada la tradicional Fiesta del Fuego, que en esta edición reúne representantes de una decena de países y tiene a Colombia como nación invitada de honor.

La muestra, integrada por más de una decena de piezas y con la participación especial del fotógrafo Renato Arza, propone un diálogo para reflexionar sobre la memoria, la identidad y la permanencia de quienes antecedieron a las comunidades.

Maciel Reyes, curadora de Ánimas, señaló que, en un contexto marcado por incertidumbres económicas, conflictos sociales y desplazamientos humanos, la exposición reivindica la memoria como fundamento para construir el futuro y recuerda que ninguna sociedad puede proyectarse sin reconocer las voces que la constituyeron.

Luego, los participantes en animado, colorido y rítmico desfile recorrieron la avenida Manduley hasta la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, espacio que durante el evento acoge las actividades dedicadas a Colombia, nación homenajeada.

Orlando Vergés, presidente del Comité Organizador y director de la Casa del Caribe, afirmó que el Festival permanece porque está anclado en la lógica de la resistencia cultural cubana y en los procesos de construcción del ser nacional.

Asimismo, convocó a dedicar un mensaje de fraternidad al pueblo venezolano como muestra de acompañamiento ante las afectaciones provocadas por los recientes sismos.

Hasta el próximo 5 de julio, la Fiesta del Fuego desarrollará un programa ajustado a las condiciones actuales del país, que incluye talleres de teatro, religiosidad popular, danza, artes plásticas, poesía y, por primera vez, un espacio dedicado a la cultura alimentaria.

El Coloquio El Caribe que nos une, principal encuentro teórico del festival, acogerá la conferencia inaugural del periodista colombiano Orlando Oliveros, la presentación de un proyecto sobre pensamiento crítico latinoamericano y caribeño y el lanzamiento de la convocatoria al Primer Encuentro Internacional de Cultura Digital de Cuba y el Caribe.

La tradicional Quema del Diablo tendrá lugar en la comunidad de Portuondo, mientras las actividades se extenderán también a los repartos Abel Santamaría y Nuevo Vista Alegre, en tanto la programación artística se desarrollará, fundamentalmente, entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche para facilitar la participación del público.

En la edición 45 de la Fiesta del Fuego se reverencia a sus fundadores y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)