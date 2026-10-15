Explica Trabajo y Seguridad Social condiciones del pluriempleo en Cuba

La Habana, 15 oct.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recordó este miércoles, al destacar la figura del pluriempleo, que este ocurre cuando una persona mantiene vínculos de subordinación con más de un empleador, lo cual implica la firma de varios contratos laborales.

La entidad precisó que en cada relación contractual el trabajador queda sujeto al régimen general de seguridad social, por lo que la ley establece condiciones estrictas para garantizar su viabilidad.

Entre esas disposiciones figura que las tareas de un empleo no interfieran con las obligaciones del otro, y que el nuevo empleador comunique previamente la situación al original para evitar sobrecargas.

El MTSS subrayó en la red social Facebook que los horarios pactados en trabajos presenciales no pueden coincidir bajo ninguna circunstancia, y que las vacaciones deben coordinarse de común acuerdo para asegurar un descanso real.

Señaló que aunque el pluriempleo constituye un derecho, el Código de Trabajo fija límites con el propósito de proteger la salud de los trabajadores y preservar la ética profesional. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)