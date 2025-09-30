martes, septiembre 30, 2025
Examinarán retos actuales de las Ciencias Informáticas

La Habana, Cuba.- Con la asistencia de 400 delegados cubanos y extranjeros de nueve países, se desarrollará del 14 al 17 de octubre venideros, en el hotel Internacional de Varadero, el Congreso UCIENCIA 2025.

El doctor Raydel Montesinos, Rector de la Universidad de Ciencias Informáticas, expresó a Radio Reloj que el evento se desarrollará de forma híbrida, donde se actualizarán conocimientos y habilidades de los profesionales relacionados con esa materia.

Precisó que en UCIENCIA 2025 se favorecerá la formación, desarrollo e innovación en el campo de las ciencias informáticas y tiene como propósito propiciar un espacio para el intercambio de experiencias.

En la cita sesionará, además, el Congreso de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Formación de Profesionales y el  Taller de Internacionalización de la Educación Superior. (Tomado de Radio Reloj)

