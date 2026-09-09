La vieja guardia al rescate

Tres banquillos de la ya cercana temporada cubana de beisbol recibirán una inyección de sabiduría y experiencia. A las puertas de la Serie Nacional 65, programada para romper las hostilidades el próximo 4 de octubre, la confirmación del regreso de Alfonso Urquiola, Miguel Borroto y Armando Johnson representa una bocanada de aire fresco para tres aficiones que aclamaban por nombramientos al mando de sus elencos.

Entre los tres estrategas acumulan casi cinco décadas de experiencia combinada en los clásicos domésticos. Su vuelta al puesto de mando promete encender la rivalidad en los estadios y ofrecer unas clases magistrales en la dirección del juego.

En la mítica tierra del tabaco, el regreso de Alfonso Urquiola Crespo a los Vegueros de Pinar del Río ha sido recibido como un acontecimiento casi religioso. El célebre «Relámpago de Bahía Honda», que sustituye en el puesto a su hijo Alexander, asumirá su sexta etapa al frente de un equipo en Series Nacionales, cinco de ellas con la franela de su provincia natal y una incursión con Matanzas.

El palmarés de Urquiola habla por sí solo: tres coronas nacionales en las Series 37, 50 y 53. Además, ostenta el mérito de ser el único estratega cubano que ha levantado el trofeo de la Serie del Caribe (San Juan-2015) en la era moderna.

Con planteles estelares o con nóminas modestas, el pinareño posee ese misticismo especial para obrar milagros en los momentos de mayor presión.

En la acera central del país, Miguel Borroto González volverá a vestir la franela de los Toros de Camagüey para escribir una página inédita en los libros de récords. «El jerarca» se convertirá en el primer estratega en la historia de nuestro beisbol en consumar cinco retornos al mando de la selección de una misma provincia, según Arnelio Álvarez de la Uz.

Desde su debut en la contienda 1981-1982 (Serie 21), Borroto ha sido una de las caras más visibles de la pelota camagüeyana. Con un expediente regular de 756 victorias y 620 derrotas, además de dos subtítulos (Series 24 y 59) y tres bronces, el avezado mentor, que también ha dirigido en eventos internacionales como el Premier 12 de 2019, encara su temporada número 20 en la pelota cubana.

Para este nuevo capítulo, Camagüey se perfila como un contendiente serio tras la incorporación de varios refuerzos de otras provincias, dándole a Borroto las herramientas necesarias para perseguir la ansiada corona que le ha sido esquiva.

Por su parte, la Isla de la Juventud vuelve a ponerse en manos de su mentor más icónico. Armando Johnson Zaldívar reasume las riendas de los Piratas tras cuatro años de ausencia, periodo en el cual tuvo bajo su responsabilidad la conducción de la selección nacional en el v Clásico Mundial, donde la guio hasta un meritorio cuarto lugar.

Johnson, quien le regaló a la afición pinera su primer podio nacional en 1999 con aquella recordada medalla de bronce, alcanzará también la cifra redonda de 20 Series Nacionales dirigidas. Si algo ha caracterizado la trayectoria de «Mandy» en el municipio especial es su habilidad para convertir elencos modestos y combativos en verdaderos dolores de cabeza para los favoritos.

Al arribar a dos décadas de recorrido en los rectángulos de juego, tanto Borroto como Johnson inscribirán sus nombres en el quinto escaño del escalafón histórico de mentores con más torneos dirigidos. La lista de leyenda la comanda el gran Carlos Martí (34), escoltado por José Miguel Pineda (23), Jorge Fuentes (22) y Héctor Hernández (21).

En momentos donde el nivel técnico de la Serie Nacional ha sufrido retrocesos evidentes por diversas razones, el retorno simultáneo de esta troika de veteranos representa una garantía de espectáculo.

Su presencia exige respeto, eleva la exigencia para los árbitros y obliga a los mentores jóvenes a afilar sus estrategias. El 4 de octubre no solo arranca un campeonato; regresa la maestría al banquillo. (Tomado de Granma)