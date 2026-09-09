La “amenazadora” Cuba en la Festa do Avante

Amora, 9 sep.- Durante tres días las izquierdas del mundo rompieron todas las fronteras, cada país representado llevó sus propias causas para convertirlas en una sola, inmensa, compartida razón de lucha. Las banderas de Palestina y Cuba, víctimas del fascismo, ondearon en brazos que, allí, no eran extranjeros, porque en ese trocito de Europa el mundo entero fue un solo país: el que se levanta con los oprimidos, con los rebeldes, los que persiguen la utopía más allá del horizonte.

Nada de lo que me habían contado pudo minimizar la emoción de estos días, especialmente la de escuchar a cientos, miles de personas repetir mi consigna, la nuestra, la que ha sido nuestro credo más profundo en los tiempos más difíciles: Patria o Muerte ¡Venceremos! La amenazadora Cuba no se corrige, no puede hacerlo, continúa acechando al imperialismo con su ejemplo de resistencia y su valor a prueba de todo.

En la Quinta de Atalaia, en Amora, municipio de Seixal se pueden recorrer cuatro escenarios, o palcos, como los llaman los portugueses, en los que la música, el cine, el teatro, reúnen a miles de espectadores, y cuando hablo de miles, me refiero a cada uno de estos auditorios. En el espacio internacional, los stand muestran los elementos más significativos de la cultura y la identidad de cada nación invitada.

A propósito, conversamos con José Ramón Saborido, Embajador de la isla en Lisboa: “En primer lugar, debo transmitir un saludo al pueblo de Cuba, de nuestra embajada, de los cubanos que están aquí participando en esta importante actividad del Partido Comunista Portugués. Este es un evento que tiene este año una gran trascendencia, porque estamos celebrando el 50 aniversario de la Fiesta de Avante.

“Aquí hay una representación extraordinaria de todos los movimientos de solidaridad del mundo, de los partidos del mundo y de pueblo en general. Es una feria muy amplia, donde están representados todos los municipios, todos los núcleos, todos los elementos de la solidaridad del país. Y para nosotros es, sin lugar a dudas, un momento especial, porque una gran parte se dedica también a la solidaridad internacional y a la solidaridad con Cuba. Hay un programa de trabajo conjunto con muchas actividades, donde se están debatiendo cuestiones esenciales de la situación internacional y lo referido a Cuba, del bloqueo, del Centenario del Comandante, que lo estamos celebrando también en estos tres días de Avante. Por lo tanto es, sin lugar a dudas, un evento que para el país tiene una gran importancia».

La Asociación de Amistad Portugal-Cuba, acompaña a la Embajada y a la delegación de nuestro Partido Comunista en este evento, afirmó el diplomático: “es un apoyo extraordinario para el país, todo los que recaudan tributas de una manera u otra también a Cuba: se mandan contenedores, medicamentos, y nosotros estamos realmente muy contentos porque este ha sido para mí, realmente, en el tiempo que llevo aquí, la mejor fiesta de Avante de estos años”.

El stand de la Mayor de Las Antillas permanece en constante movimiento, ya sea para disfrutar el típico Mojito, como para expresar un cariño que atraviesa el Océano: “Cuba se conoce mucho aquí, mucho. Aquí tú no puedes dar un paso sin que venga una manifestación de solidaridad, de amistad, de apoyo en la defensa de nuestra soberanía, porque justamente Cuba tiene ese lugar por lo que representa para las personas en el mundo, ahora más que nunca. Incluso la guerra que nos hace el enemigo ha hecho que se exacerben esos sentimientos solidarios y de respeto al país. Y sobre todo, yo diría, el ejemplo que Cuba transmite de resistencia permanente y de combate en la defensa de la justicia social para nuestro pueblo”.

Así lo asegura el Vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba – Portugal, Joao Luis Goncalves Frias Terreiro:

“Es seguro que nos hace mucha falta que Cuba esté siempre presente en el espacio internacional de la festa do Avante, de hecho, ha estado en casi todas. Cuba es nuestro foco, es nuestra estrella que está en el mundo. Entonces es muy importante que veamos a los cubanos aquí, trabajando con nosotros y queremos también siempre darles un mensaje muy fuerte de que no están solos en el mundo, que hay mucha gente, muchos millones de personas que están con Cuba y con su Revolución.

·Ese es nuestro tema: denunciar el bloqueo que existe hace más de 60 años y decir a Cuba que no está sola. No es una labor, es militancia pura. Y aquí hay un dicho en Portugal que dice “cuando se corre por gusto, no se cansa una persona” y la militancia con Cuba es nuestro sentimiento y nuestra voluntad”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)