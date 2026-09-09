El valor de los frutos de la tierra, una herencia paterna de horticultor santacruceño

Santa Cruz del Sur, 8 sep.- El cultivo de diferentes plantaciones da beneplácito a Osvaldo Rondón Ávalo (Mingo). El vecino de la calle Quinta entre Pepito Tey y Cristo, del reparto Jacinto González de la ciudad cabecera santacruceña, aprendió de su padre a darle valor a los frutos que da la tierra, por eso aprovecha el terreno que está delante y en el patio de su hogar.

A pesar de tener limitaciones físicas, el obrero agrícola jubilado de la Unidad Empresarial de Base (UEB), perteneciente a la Empresa Cañera Cándido González, ha fomentado la siembra de plátano y yuca, y ya cosechó maíz. Al igual que los otros productos, le han permitido reforzar la alimentación de la familia.

Las lluvias no han sido lo suficientemente numerosas en el entorno habitacional de la cabecera municipal sureña, lo que preocupa al lugareño, quien decidió a pesar de todo plantar calabaza. Sin embargo no se desalienta. Da atenciones culturales con igual dedicación a frutales como el mango, la guanábana, la guayaba, cereza y el mamoncillo.

El santacruceño Osvaldo Rondón tiene el propósito de plantar frijoles, ajo, cebolla, entre otros vegetales, sin descuidar la sábila, la albahaca, orégano y muchas más plantas medicinales. El laborioso lugareño está decidido a qué su patio alcance la condición de Referencia en esta demarcación.