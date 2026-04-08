Estudiantes de preuniversitario santacruceño, preparados para participar en próxima Copa Universitaria

Santa Cruz del Sur, 4 abr.- Estudiantes del grupo de duodécimo grado del preuniversitario Henry Reeve de la ciudad cabecera en Santa Cruz del Sur se presentarán a la Copa Universitaria a realizarse el próximo día ocho del actual mes en aula de la secundaria básica Camilo Cienfuegos de esta localidad.

Entre los alumnos de la institución educativa de la enseñanza media superior que aspiran ingresar en la Casa de altos estudios Ignacio Agramonte de Camagüey se encuentran José Santiago Mora Morales y Eliannys Almeida Carbonel.

Mora Morales se prepara para el examen de Historia de Cuba. La carrera de Derecho que desea estudiar lo requiere. Comentó que le ha resultado de gran ayuda los contenidos impartidos por la profesora Lupe Monteagudo Pérez y la educadora especialista en la materia Maura Pereira Saro.

José Santiago siente vocación por el Derecho desde niño. Su mamá Arletis, es fiscal y la tía Arlet, profesional del quehacer en la Dirección de Justicia de estos predios. Ambas son ejemplos de ética y consagración para el joven, quien estudia a profundidad todo lo acontecido en la Isla desde el punto de vista histórico desde 1953 hasta la actualidad.

Por su parte Eliannys Almeida Carbonel, aprovecha bien las mañanas y las tardes. De manera autodidacta repasa las funciones prenominales, los adjetivos, adverbios, oraciones compuestas, entre otras cuestiones relacionadas a la asignatura de Español, que le serán evaluadas en la cercana Copa Universitaria.

Ella, que su porcentaje académico sobrepasa los 98 puntos, quiere estudiar Relaciones Internacionales o Lengua Inglesa. En el poco tiempo libre se refugia en el corte y costura con su hermana menor, en dibujos hechos desde pequeña, cuentos de ficción y poemas románticos de su autoría. Se ganó el derecho de formar parte del taller literario juvenil de la santacruceña Casa de la Cultura Olga Alonso.