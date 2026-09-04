Esteban Lazo encabeza visita gubernamental a provincia cubana

Matanzas, 3 sep.- Durante su recorrido, el mandatario dialogó con los integrantes del equipo de béisbol de la provincia que se preparan en las instalaciones de la Universidad yumurina con vistas a defender el título doméstico en la venidera edición de la Serie Nacional prevista para octubre próximo.

Lazo rememoró su periodo de estudiante en la casa de altos estudios matancera, de la cual dijo que agradece toda su formación como un profesional digno de la revolución liderada por Raúl y Fidel Castro.

Como parte del periplo por el territorio, el presidente de la (ANPP) chequeó la ejecución de siete viviendas construidas a partir de contenedores, una alternativa incorporada a las soluciones que se buscan para atender el déficit habitacional en la provincia.

El recorrido incluyó además visitas al Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez, donde conoció sobre el sistema de informatización de la institución y su aplicación en los procesos asistenciales, así como a la Unidad Empresarial de Base Excilgas.