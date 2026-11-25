La Habana, 25 nov.- Aparentemente (solo en ilusa apariencia) el Comandante se nos iba el vigésimo quinto día de aquel noviembre, hace una década ya.

Sabíamos, sin embargo, absolutamente que no. Que, por el contrario, vendría. Y lo esperamos fundiendo luz de luna y sol, sereno y sudor. Y por fin lo vimos acercarse, acaso saludando con su diestra derecha en alto, como tantas veces lo hizo desde el podio, desde su legendario jeep Gaz-69, desde la escalerilla del avión o sumergido –pero empinado– en medio de la multitud.

Y vaya si es único, que nos vino dando abrazos de bienvenida a todos, uno por uno, a punta de pupilas. Y lo envolvimos en todo cuanto nos resultó posible o inevitable: besos, abrazos, banderas de diferentes tamaños ondeando lentamente, lágrimas, determinaciones internas proyectadas hacia un mañana con las dimensiones de su estatura histórica, política, universal y, sobre todo, humana…

Y le dijimos: «No te vayas». Y una vez más nos escuchó: se quedó en cada avenida, calle, plaza, parque y hogar; en cada casita sembrada a uno y otro lado de la carretera, en el lugar más cálido que pecho adentro cada quien pudo reservarle para la eternidad. (Tomado de Granma) (Foto: Archivo de Granma)