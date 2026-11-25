Santa Cruz del Sur, 25 nov.- Un total de 111 acciones —más de 50 de alto impacto— se ejecutarán en el territorio como parte del programa por el aniversario 68 del triunfo de la Revolución cubana, efeméride cuya celebración provincial acogerá este municipio.

Del plan total, 80 tareas corresponden al sector empresarial y 31 al presupuestado, según precisó Miriadis Álvarez López, intendente del Consejo de la Administración, durante el chequeo de estas actividades encabezado por Walter Simón Noris, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, junto al vicegobernador provincial Yenni León Mayedo, la coordinadora de programas del Gobierno a esa instancia, Gelsy Pacheco Puig, las máximas autoridades locales y directivos de organismos.

El cronograma incluye jornadas de limpieza y embellecimiento en centros laborales, escuelas y áreas deportivas, además de la reparación de objetivos sociales y comunitarios como el policlínico de la comunidad de Haití, la farmacia de La Playa, la Casa de Cultura Olga Alonso, el Museo local y el antiguo inmueble de Radio Santa Cruz.

Durante el chequeo se instó a priorizar la producción de alimentos, el abasto de agua potable, la recogida de desechos sólidos, el programa de viviendas, la mejora de imagen en los cementerios, el aporte económico de las entidades al desarrollo territorial y el enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades.

En las conclusiones, Simón Noris llamó a cumplir lo previsto pensando en el pueblo y lograr su participación activa, en un esfuerzo que también puede sentar bases para aspirar a la sede del 26 de julio del próximo año.