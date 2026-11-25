Camagüey, 25 nov.- La Delegación Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Camagüey, de conjunto con sus delegaciones de base en el periódico Adelante y la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias, convoca a la cuarta edición del concurso de reportajes Pablo de la Torriente Brau.

Podrá participar cualquier reportero residente en el territorio nacional, y los estudiantes de Periodismo en las categorías de hipermedia, prensa escrita, radio y televisión, con obras publicadas durante el año 2026.

El jurado otorgará un premio en cada categoría y cuantas menciones considere. El plazo de admisión vencerá el 10 de diciembre de 2026.

La muestra debe entregarse en la Casa de la Prensa, de Camagüey, o en la dirección de correos presidencia@cmg.upec.cu o al WhatsApp 59992768 con los siguientes datos personales del autor: nombre y apellidos, carné de identidad, título del trabajo y fecha y medio en que fue publicado

La premiación del Concurso de Reportajes Pablo de la Torriente Brau—creado en el 2022 por el reportero camagüeyano Adolfo Silva Silva, Premio Provincial de Periodismo Rolando Ramírez Por la obra de la vida—tendrá lugar en el contexto de la conmemoración de la UPEC en la provincia por el aniversario 90 de la muerte, el venidero 19 de diciembre, del autor de textos antológicos como Presidio Modelo, Realengo 18, 105 días preso, y Nuevitas. El saco roto.

CONVOCATORIA

CONCURSO DE REPORTAJES PABLO DE LA TORRIENTE BRAU 2026

La Unión de Periodistas de Cuba en Camagüey y sus delegaciones de base en el periódico Adelante y la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias convocan a la cuarta edición del concurso de reportajes Pablo de la Torriente Brau, cuya premiación se efectuará en el contexto del aniversario 90 de la caída, en combate, de ese notable periodista y combatiente.

Pablo murió el 19 de diciembre de 1936, a los 35 años de edad, en defensa de la República Española, frente a la asonada fascista, y se convirtió en el primer periodista internacionalista cubano y el primero caído en combate en una misión de ese tipo.

Consecuente con su reporterismo militante a favor del pueblo, fue uno de los más de mil cubanos que se incorporaron a las Brigadas Internacionales para luchar contra el fascismo en el país ibérico.

En su trayectoria autoral, devenida una de las principales huellas en la historia del periodismo en Cuba, figuran, entre otros textos antológicos, los reportajes con fuerte contenido cronicado Presidio Modelo, Realengo 18, 105 días preso, y Nuevitas. El saco roto, escritos mediante uno de los atributos de la profesión como categoría moderna de la literatura.

También narrador, poeta, guionista de cine y tallador de madera, Pablo se adelantó en el tiempo en el ejercicio de las corrientes luego denominadas periodismo literario, nuevo periodismo, y periodismo de investigación, con lo cual ratificó su devenir creador vanguardista.

El concurso de reportajes tiene el objetivo de estimular la práctica de un periodismo rico en contenido y forma, al servicio de las causas nobles, lo cual no implica concesiones a la mediocridad, incluido el aburrimiento.

Podrá participar cualquier reportero residente en el territorio nacional, y los estudiantes de Periodismo.

Se concursará en hipermedia, prensa escrita, radio y televisión. Podrán ser obras individuales o realizadas por equipos de trabajo. El tema es libre y los trabajos deberán haber sido publicados durante el año 2026.

El jurado, que lo integrarán tres profesionales de la prensa que no tengan obra suya o de algún familiar en concurso, otorgará un premio en cada categoría y cuantas menciones considere.

La muestra debe entregarse en la Casa de la Prensa, de Camagüey, o en la dirección de correos presidencia@cmg.upec.cu o al WhatsApp 59992768 con los siguientes datos personales del autor:

–nombre y apellidos

–carné de identidad

–título del trabajo

–fecha y medio en que fue publicado

El plazo de admisión vencerá el 10 de diciembre de 2026.

La premiación del Concurso de Reportajes Pablo de la Torriente Brau—creado en el 2022 por el reportero camagüeyano Adolfo Silva Silva, Premio Provincial de Periodismo Rolando Ramírez Por la obra de la vida—tendrá lugar en el contexto de la conmemoración de la UPEC en la provincia por el aniversario 90 de la muerte del destacado patriota, el venidero 19 de diciembre. (Tomado de Adelante)