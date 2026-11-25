Beijing, 25 nov.- El gigante tecnológico chino Huawei destacó la importancia de la investigación, la inversión sostenida y la cooperación abierta para impulsar la innovación tecnológica, durante su VII Foro de Innovación y Propiedad Intelectual.

El encuentro se celebró bajo el lema «Inventar para sobresalir, abrir para empoderar», reunió a expertos internacionales que abordaron el papel de la innovación y la protección de la propiedad intelectual en el desarrollo industrial.

La compañía señaló que sus avances tecnológicos responden a una apuesta de largo plazo por la investigación básica y la colaboración entre disciplinas, con énfasis en soluciones para la creciente demanda de computación asociada a la inteligencia artificial (IA).

Huawei invirtió 192 mil 300 millones de yuanes (unos 28 mil 650 millones de dólares) en investigación y desarrollo (I+D) durante 2025, cifra equivalente al 21,8 por ciento de sus ingresos anuales.

En los últimos cinco años, la proporción destinada a ese ámbito se mantuvo por encima del 20 por ciento de los ingresos, mientras que el desembolso acumulado entre 2007 y finales de 2025 superó los 1,8 billones de yuanes (268 mil 200 millones de dólares).

La empresa indicó que aproximadamente un tercio de su presupuesto anual de I+D se destina a investigación básica, sin sujeción a resultados comerciales a corto plazo, y que cuenta con 86 laboratorios de tecnologías fundamentales y más de 180 laboratorios conjuntos de innovación.

Entre los avances presentados figuraron la Ley de Escala Tau, UnifiedBus y el motor óptico Near-Packaged Optics (NPO), tecnologías orientadas a mejorar el rendimiento de los chips, la interconexión de sistemas de computación y la transmisión de datos en grandes clústeres de IA.

En materia de propiedad intelectual, la empresa informó que a finales de 2025 contaba con más de 165 mil patentes concedidas y activas en todo el mundo, de las cuales más del 90 por ciento correspondían a patentes de invención.

Asimismo, afirmó que durante ese año firmó 20 nuevos acuerdos de licencia en siete sectores y acumulaba más de 260 contratos de licenciamiento con importantes empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur.

Huawei recibió 800 millones de dólares por licencias de patentes en 2025, mientras que el valor de los acuerdos alcanzados en 2026 con fondos provenientes de grupos de patentes ascendió a 70,18 millones de dólares, precisó el documento.

La compañía subrayó que promueve mecanismos de licenciamiento transparentes y previsibles, bajo principios de equidad y condiciones razonables, y mantiene su participación en plataformas de patentes para favorecer la cooperación industrial.

El foro abordó así la relación entre innovación, protección de la propiedad intelectual y apertura tecnológica en un contexto de expansión de la inteligencia artificial y creciente demanda mundial de capacidades de computación. (Tomado de Prensa Latina)