La Habana, 25 nov.- En el año del Centenario del Comandante en Jefe, el Centro Fidel Castro Ruz llega a un lustro de existencia, convencido de su misión y utilidad, la de estudiar, investigar y difundir el pensamiento del Líder de la Revolución Cubana.

Para conocer sus interioridades, la investigadora Sissi Abay Díaz, subdirectora del Centro Fidel Castro Ruz conversó con Granma, y partiendo de la importancia de ambas conmemoraciones, nos hizo saber que, para el Centro, cuya razón de existir es precisamente rendirle homenaje a Fidel todos los días, estas fechas se han vuelto jornadas especiales.

«Llevamos un año entero, desde el 13 de agosto de 2025, realizando actividades con vistas al Centenario del Comandante. Ha sido un año en extremo agitado, en medio de una compleja situación económica; pero Fidel no merece que ninguna contingencia empañe lo que él significa para nuestro pueblo y para la historia de Cuba.

«Y están también los diez años de su partida física, y el quehacer de la institución en estos cinco años. Debido a estos aniversarios, hemos desarrollado programaciones especiales con talleres, conferencias, actividades infantiles, ampliando todo lo que habitualmente hacíamos y dándole nuevos matices.

«Tiene una extraordinaria importancia la celebración del primer Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, un evento que ratificamos en medio del contexto que vive el país, y en el que contamos con la presencia de más de 1 500 delegados de todos los continentes.

«Hoy tenemos una noción clara de qué se investiga y de quiénes investigan a Fidel en el continente y en el mundo; algo importantísimo para una institución de nuestra magnitud y nuestra responsabilidad. En el coloquio fue posible presentar las Obras Escogidas de Fidel Castro Ruz, lo que ha sido un esfuerzo colosal del Centro, que permitirá iniciar la preparación de lo que serán sus Obras Completas».

Sobre las Obras Escogidas…, nos explica que «ha sido un reto extraordinario poder conformar una colección de 23 volúmenes, con 690 documentos que, quizá se dice fácil, pero dada la extensión, las características discursivas de Fidel y las complejidades editoriales que esto entraña, el llevar estos contenidos a un lenguaje similar, con un tratamiento editorial que no modificara en lo absoluto lo expresado por Fidel, y que sí actualizara en un nuevo soporte todos estos materiales en una edición anotada, ha sido un reto; pero ha permitido un crecimiento profesional y humano invaluable para nosotros. Es un salto cualitativo en nuestra calidad de investigación y en la formación de nuestros especialistas».

Por otro lado, considera, «que nuestro país pueda contar con ellas, para asegurar y solventar el estudio del pensamiento de Fidel en todos nuestros sistemas de educación, será medular para entender al Comandante en Jefe, para comprender los tiempos, y la evolución política, social y económica de nuestro pueblo, y para tener una noción de la dimensión íntegra de Fidel, y conocer su pensamiento social y crítico del cual tanto se habla.

«Ha sido un proyecto extraordinario que ha estado acompañando todo el quehacer de la institución, porque aunque hoy hablamos de ese resultado, el Centro no detuvo sus actividades mientras se trabajaba en él, y en medio de todo esto, hemos estado atendiendo visitantes de todas partes del mundo y de nuestro país; desarrollando actividades, y participando en eventos internacionales.

«Ha sido posible tenerlas físicamente gracias a la República Socialista de Vietnam y a las personas que quieren bien a Fidel; pero indudablemente ha sido un logro para nosotros, una satisfacción muy grande haber cumplido con Fidel, en el año de su Centenario».

–En cinco años, bien puede hablarse de lo que, a grandes rasgos, ha significado la institución…

–No existía ni existe en Cuba una institución similar al Centro. Desde los propósitos fundacionales se estableció claramente que no era un sitio para rendirle culto a Fidel. No es un museo en su nombre. No es un lugar para dedicarnos única y exclusivamente a la investigación científica o académica sobre su figura y sus aportes a la historiografía.

«Es un conjunto de muchas cosas, y lograr, desde su fundación, dar por sentados estos preceptos ha sido un desafío para todo el equipo y para las personas que han trabajado junto a nosotros en este periodo. Hay una experiencia nueva, una manera de hacer que se va creando todos los días y esto ha sido posible porque se contó desde el principio con una documentación que nos permitió apegarnos justamente a lo que debíamos ser y a todo aquello en lo que no nos queríamos convertir.

«En este periodo nos hemos podido percatar de cuánto se necesitaba de un sitio que fuera capaz de aglutinar, de sumar los esfuerzos que se hacen en Cuba sobre la investigación de Fidel, y centrar su personalidad en actividades culturales, en que nuestros niños lo conozcan más, y que aprendan de su ejemplo y lo que ha significado para nosotros».

–¿Es un deber estudiar a Fidel?

–Yo no diría que es un deber, yo diría que es imprescindible estudiar a Fidel. Todo lo que somos, todo lo que seremos como nación y como pueblo está ligado estrechamente a su pensamiento, a su vida y, sobre todo, a su obra. Un país que se construyó, se reconstruyó y se reinventó de su mano, desde el 1ro. de enero de 1959, no puede renunciar a esa experiencia histórica, a esas enseñanzas.

«Indudablemente, pocos nos han conocido tan bien como el Comandante en Jefe; y creo que, incluso en el contexto actual, las soluciones, los aciertos, los desaciertos de la Revolución en estos casi 70 años son medulares para hacer frente a los tiempos que vivimos, no solo a los tiempos de crisis, también a los tiempos de bonanza, a los tiempos en que estamos llamados a seguir creando cosas nuevas, actualizando las que ya existían, y para eso el pensamiento y el quehacer de Fidel son de extraordinario valor.

«También tenemos la necesidad de aprender y mantener vivas sus enseñanzas en el enfrentamiento al imperialismo, en sus aportes a la doctrina militar cubana, a la concepción de Guerra de todo el pueblo, o sea, es imprescindible para Cuba seguir estudiándolo, y también para el mundo, que tanto habla hoy de pensamiento crítico, de enfrentamiento a lo superfluo, es muy importante acercarse a su pensamiento».

–A cinco años de fundado el Centro, ¿cuáles son los sueños que quisieran sus directivos ver cumplidos?

–Sueños tenemos muchos, todos ellos, creo, alcanzables porque dependen de nosotros. Una de las fortalezas más grandes que ha tenido la institución en estos cinco años ha sido el colectivo de sus trabajadores.

«Cuando se crea una institución nueva, se forma un equipo y se implementan documentos rectores, diseños institucionales… y en eso juega un rol fundamental el colectivo. Y nosotros hemos contado con gente muy talentosa, con cubanos y especialistas formados por la Revolución, defensores del pensamiento y la obra de Fidel, profesionales con todo el empeño por construir un proyecto colectivo, porque el Centro Fidel Castro Ruz es un proyecto de creación colectiva.

«Y el sueño de seguir estando, de seguir prestando servicios de calidad a nuestros usuarios, de diseñar actividades más atractivas, de establecer otros vínculos con nuestros niños, vínculos bien estrechos con las escuelas y la comunidad, más que un sueño es un principio de trabajo y de desarrollo de nuestra institución.

«Y sí, nos gustaría mucho ver llenas nuestras bibliotecas, que los jóvenes vayan a leer las Obras Escogidas, o sencillamente a investigar, a saber, a profundizar más sobre Fidel, y que todos esos movimientos de solidaridad con Cuba, todos esos amigos, todas esas personas decentes de cualquier parte del mundo que quieren conocer a Cuba a partir de la historia de la Revolución puedan hacerlo.

«Estamos ya empeñados en iniciar pasos de investigaciones fabulosas que le permitirán a nuestro pueblo acercarse a la vida de Fidel y tenemos el compromiso con el General de Ejército Raúl Castro de llevar adelante las Obras Completas, como expresara en el prólogo de la colección.

«Tenemos indicaciones del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Díaz-Canel, dadas en la clausura del primer Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, por lo tanto, para nosotros es un principio de trabajo que lo expresado en ese evento pueda seguir llevándose adelante, y pueda derivarse en resultados palpables. Tenemos la profunda convicción de que somos una institución que perdurará en el tiempo». (Tomado de Granma)