Entregan en Camagüey distinciones 512 Aniversario

Camagüey, 5 feb.- Este miércoles se vivió una jornada de profundo significado con la entrega de las distinciones 512 Aniversario, un tributo a las personas e instituciones cuyo trabajo y dedicación son fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico del territorio agramontino.

La ceremonia se celebró en el Salón de Protocolos Nicolás Guillén, ubicado en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz, un espacio que cada año acoge este acto en el contexto de la Semana de la Cultura Camagüeyana.

La Distinción Aniversario de la Ciudad, otorgada desde 1994, por la Asamblea Municipal del Poder Popular, tiene como objetivo reconocer a aquellas entidades y personas que dejan una huella significativa en la historia de la urbe.

En esta ocasión fueron premiados destacados referentes de la cultura local como la Compañía Folklórica Camagua, el Coro Profesional y la Orquesta Sinfónica; también actores de gran relevancia para la vida social, entre estos cooperativas de producción agropecuaria, juristas y delegados de circunscripción.

El locutor y actor agramontino Javier del Toro, uno de los agasajados en la jornada, destacó que este reconocimiento representa un compromiso renovado con el quehacer cultural. “Es un incentivo para trabajar en pos de potenciar el arte en la ciudad”, expresó, reflejando el espíritu de muchos de los galardonados que, desde diferentes trincheras, impulsan el devenir local.

Por su parte Álvaro Yaxcel Lescaille Thomas, director del Centro Provincial de Cine, quien recibió la Distinción 512 Aniversario por el impacto del Taller de Crítica Cinematográfica, subrayó el prestigio que alcanzó este evento a nivel nacional. “El taller sitúa a Camagüey en el panorama audiovisual cubano”, señaló, y agregó que este año el evento estará dedicado al trabajo de los fundadores, quienes resultan piezas claves en la evolución del arte audiovisual en el país.

La distinción no solo mira hacia el pasado, también hacia el presente y futuro de la ciudad. En lo que resta de la Semana de la Cultura Camagüeyana se entregarán otros reconocimientos de esta índole a otras personalidades y entidades de gran aporte social y cultural. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)