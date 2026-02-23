En Santiago de Cuba celebrarán aniversario de la AHS

Santiago de Cuba, 23 feb.- La Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Santiago de Cuba concibió un amplio plan de actividades, con el objetivo de celebrar los 40 años de la organización que agrupa a la joven vanguardia artística.

Rey Luis Correa, vicepresidente de la AHS en este territorio, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que aunque el aniversario es en octubre, durante todo 2026 se estarán realizando las Jornadas Tierra Adentro y Orígenes, ambas dedicadas a José Martí, el Festival Jazz Na’má, y el Taller de Jóvenes Creadores del Caribe “Almas Nuevas”, en el marco de la Fiesta del Fuego.

Destacó que constituye prioridad la presencia de artistas en comunidades de difícil acceso de los municipios Tercer Frente y Guamá, en lo cual también participarán asociados de las células de Palma Soriano y Contramaestre.

Según dijo, el 36 Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio LLoga In Memoriam” será un espacio para reconocer el papel del comentarista deportivo en la radio cubana y festejar el aniversario 90 de la Emisora Provincial de Holguín, Radio Ángulo.

Por su parte, Tania Dranguet, jefa de la sección de crítica e Investigación en la AHS santiaguera, comentó el desarrollo del encuentro Pensar a la Zurda, donde se abordará la crítica cultural desde la música.

Expresó que la cita será propicia para potenciar la declaratoria de Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el año 2021.

Juan Edilberto Sosa, presidente de la AHS en la provincia, afirmó el compromiso de la joven vanguardia artística con la creación y la defensa de la cultura nacional, en un contexto marcado por una fuerte crisis económica..

Además, señaló que la celebración deviene plataforma, con el objetivo de incentivar el crecimiento de creadores santiagueros a la organización.

Concebida para fomentar la producción del arte y la literatura, la Asociación Hermanos Saíz acoge a los jóvenes talentos artísticos hasta la edad de 35 años.

Organización heredera del legado de los Hermanos Saíz, sus sedes se distribuyen por cada provincia, siendo participante activa en los procesos culturales del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)