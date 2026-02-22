Variedad y diversidad de productos agrícolas logra laborioso morador santacruceño

Santa Cruz del Sur, 22 feb .- El perseverante productor de la Agricultura Familiar Juan Arnaldo Caro Tamayo,morador de la ciudad cabecera santacruceña, cosechó más de 3O productos de los que siembra en su patio durante todo el año. Resultado de lo que extrae de la tierra que atiende en cada jornada con cultura del detalle y aplicación de los conocimientos.

Sobre la meseta de la terraza del hogar el lugareño expuso varios productos. Entre ellos yuca, ñame, calabaza, lechuga, acelga, espinaca, pepino, habichuela y berenjena. También variedades de ajíes como el pimiento, chai, cachucha, y otras variedades más.

Otras de las recolecciones logradas por el laborioso cultivador son la cebolla morada, el cilantro, cebollín, ajo porro, orégano y albahaca morada para condimentar los alimentos, mientras que en frutales está el plátano manzano, la guayaba y el coco y en los granos en producción están el frijol blanco, negro, bayo, colorado y gris conocidos por caballero.

Todo lo referido lo consume en el ámbito hogareño Caro Tamayo, a la vez hace intercambio de semillas con otros productores de la Agricultura Familiar de Santa Cruz del Sur.

La tarea podría extenderse, de existir interés por parte de los decisores a otros patios, parcelas y áreas de centros laborales y terrenos ociosos como lo establece la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sólo es cuestión, como considera Juan Arnaldo de buscar alternativas y no dejar para luego lo que es necesario hacer ahora en beneficio del pueblo.