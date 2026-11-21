Beijing, 21 nov.- El gigante chino de la robótica Unitree publicó un video de su modelo «Superman» mostrando sus capacidades atléticas. A pesar de su aspecto algo tosco, el nuevo robot humanoide de Unitree es capaz de realizar un salto vertical de 2 metros y aterrizar firmemente sobre sus pies, superando por un margen considerable el récord establecido por Christopher Spell en 2021 (1,70 metros).

Sin embargo, el principal atractivo del video viral de Unitree es ver a «Superman» correr más rápido que Usain Bolt, el ser humano más veloz de la historia, alcanzando velocidades de hasta 12,66 m/s (45,6 km/h). Bolt, quien fue la primera persona en correr los 100 metros en menos de 9,5 segundos, alcanzó una velocidad máxima de 12,27 m/s (44,17 km/h).

Aunque el estilo de carrera algo peculiar de «Superman» no le hace justicia a sus capacidades, si las cifras reportadas por Unitree son reales, la revolución de los robots humanoides que estamos viviendo se vuelve aún más inquietante. Imagínese ser perseguido por una de estas máquinas y escuchar el golpeteo de sus pies metálicos contra el asfalto mientras se acerca, según reseña el diario digital China Daily News.

No es la primera vez que Unitree se vuelve viral con una demostración impresionante. Hace unos meses, la empresa sorprendió al mundo con una exhibición de artes marciales sincronizadas, ejecutada a la perfección por decenas de sus robots humanoides; no obstante, también generó controversia cuando algunos de ellos comenzaron a comportarse de manera errática. (Tomado de Juventud Rebelde)