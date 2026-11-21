Naciones Unidas, 21 nov.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este viernes sobre la violación de los derechos humanos y la libertad de las mujeres y niñas en Afganistán.

En su página web oficial, dicho organismo afirmó que una de las causas principales de esa situación son los más de 100 edictos emitidos por las autoridades de facto desde que llegaron al poder en 2021, los cuales restringieron drásticamente el movimiento de las féminas fuera de sus hogares, así como su acceso a la educación, la salud y el empleo.

El texto cita a la jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp, quien advirtió que existe un riesgo creciente de que, a largo plazo, 22 millones de ciudadanas de ese país vean denegado su acceso a la atención sanitaria.

Dicho ente, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y otras agencias reportaron que, debido al recorte de la ayuda humanitaria, cerca de 300 centros de salud y más de 193 puntos de atención para supervivientes de violencia de género cerraron, lo cual afecta a millones de afganas.

Además, alrededor de 3,4 millones de féminas que necesitan ayuda tienen ahora pocas probabilidades de acceder a servicios de agua, saneamiento e higiene.

Las mujeres siguen buscando formas de sobrevivir, cuidar a sus familias, apoyarse mutuamente y mantener la esperanza; pero no podemos aceptar esto como algo normal, afirmó Calltorp.

Por otra parte, la ONU indicó que unas 2,6 millones de niñas fueron excluidas de la educación secundaria, lo que puede provocar un aumento del matrimonio infantil y de la mortalidad materna.

La representante de ONU Mujeres en esa nación, Susan Ferguson, describió la situación como la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo y aseguró que se trata de una lucha por la supervivencia. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: UNICEF/Alessio Romenzi)