La Habana, 21 nov.- Para proyectar acciones de ayuda a Cuba, sesiona a partir de este viernes y hasta mañana domingo 22 de noviembre el 7º Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Italia “Quien la defiende la quiere más”, que se desarrolla en la municipalidad de Jesi.

En el evento se realiza el intercambio y reflexión acerca de las complejas circunstancias en que viven los cubanos a partir del recrudecimiento de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que mantiene una guerra no convencional contra la isla caribeña.

Así lo expresó a la Agencia Cubana de Noticias Ada Noidis Galano Estiven, presidente de la Asociación cultural CONACI, residente en Milán, Lombardía, Italia, convocando a todos sus compañeros a una activa participación, para encontrar soluciones que puedan aliviar las penurias causadas por el bloqueo de Estados Unidos.

Ella resalta que la patria los necesita a todos, cohesionados y comprometidos con la preservación de la soberanía para alejar las amenazas militares decretadas por la actual administración de EE. UU.

Según el programa del evento, la cita incluye la realización de tres talleres temáticos dedicados a las nuevas transformaciones económicas y sociales, así como las oportunidades de negocios e inversiones; la Ley de Inmigración, Ciudadanía y Extranjería; y las acciones concretas que pueden desarrollarse en apoyo a Cuba.

También se presentará un resumen de los principales resultados del Encuentro de Cubanos Residentes en Europa, celebrado en París en octubre último, y la disertación del embajador cubano en Roma, Jorge Luis Cepero Aguilar.

Como parte de las actividades colaterales, los asistentes disfrutarán de galas culturales y recreativas, recorrido por la histórica ciudad de Jesi y la clausura de la exposición “Fidel: historia de un líder. El hombre que desafió al siglo”. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)