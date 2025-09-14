Embellecido inició el curso escolar el preuniversitario de la ciudad cabecera santacruceña

Santa Cruz del Sur, 14 sep.- Más embellecido inició el 1ro de Septiembre el curso escolar 2025-2026 en el Preuniversitario Henry Reeve de esta localidad. “Se hicieron cambios de carpintería metálica pero continúa el pintado de las aulas y otros locales fuera del horario de clases con el apoyo de trabajadores del centro y padres de los estudiantes”.

Declaró Rolando Batista Mejías, director de la institución educativa de la enseñanza media superior. Expresó el pedagogo que el actual período lectivo está dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. El estudio de la vida y obra revolucionaria del eterno Líder Histórico de la Revolución cubana será esencial en la formación integral de los 160 alumnos allí matriculados.

Los educandos de décimo, onceno y duodécimo grado reciben los contenidos de las diferentes asignaturas por profesores integrados al sector y personal contratado de otros organismos con experiencia pedagógica, alternativa esta que no le resta calidad al proceso docente educativo, evaluado de manera exhaustiva por la dirección del centro.

Batista Mejías puntualizó que una cifra superior a los 30 educandos cursan el último nivel en el plantel. Varios de ellos se presentarán a los exámenes de rigor para el ingreso a la Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey, lo que conllevará más adelante a la realización de concentrado para los repasos de las asignaturas Matemática, Español e Historia, impartidos por profesores de las materias y metodólogos.

En el Preuniversitario Henry Reeve de Santa Cruz del Sur el estudio, principal deber de los educandos, la consagración del experimentado claustro docente desde la tarea pedagógica y el significativo apoyo de la familia y comunidad le hace honor a Fidel, a José Martí y al nombre del patriota de nacionalidad norteamericana que distingue la institución educativa, quien cayó en combate por la libertad de Cuba.