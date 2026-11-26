La Habana, 26 nov.- En una fecha marcada por las inclemencias del tiempo, el slugger granmense Alfredo Despaigne llegó este miércoles a 300 jonrones en Series Nacionales, en la derrota de los Alazanes de Granma (4-5) ante el anfitrión y líder oriental Leñadores de Las Tunas (4-5).

El bien llamado Alazán Mayor se convierte así en el onceno jugador en pegar 300 o más cuadrangulares en el beisbol de la Isla, todos liderados por Orestes Kindelán (487).

La fuerza en los contactos de Despaigne con la pelota, le ubican además con 184 jonrones en la Liga Japonesa: 54 con Chiba Lotte Marines y 130 con SoftBank Hawks; 13 en la Liga Mexicana, con los Piratas de Campeche, y tres con los Beijing Loongs, en la Liga de China. Realmente, ¡a quitarse el sombrero! Ya tiene 500 cuadrangulares en certámenes ligueros.

En el partido de marras, en el Estadio Julio Antonio Mella, el derecho y relevista tunero Keniel Ferráz devino primer lanzador en llegar a seis victorias. En causa perdida, por los granmenses hubo jonrones, además, de Guillermo Avilés y Darián Palma. Ninguno de los tres encontró corredores en circulación.

Fue la séptima sonrisa sucesiva de los tuneros, que ya exhiben boleto para la postemporada.

En otro resultado de la zona del Este, el ya eliminado elenco de Camagüey derrotó 10-8 a Holguín, con ofensiva de 18 jits. El cuadro nororiental dejó a 13 corredores en circulación y sufrió su séptima derrota consecutiva.

Reinaldo Almanza y Jonathan Martínez, este último con ángulos congestionados, pegaron cuadrangulares por los triunfadores.

Por los agramontinos destacó el sólido relevo de 6.0 innings, signado por Rikelmi Odelín, quien se apuntó el salvamento.

Y en la zona occidental, el líder Vegueros de Pinar del Río y Leopardos de Villa Clara sellaron por oscuridad, en el Estadio Augusto César Sandino.

Quedó suspendido por lluvia el doble juego Guantánamo-Sancti Spíritus, y los cotejos Santiago de Cuba-Ciego de Ávila, Isla de la Juventud-Mayabeque, Cienfuegos-Artemisa y Matanzas-Industriales, siempre en terreno de los segundos. (Tomado de JIT)