La Habana, 26 nov.- Doce son las propuestas cinematográficas que integran el concurso de cortometrajes de ficción de la edición 47 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL), evento que se extenderá del 3 al 13 de diciembre próximo.

Destaca dentro de la selección la diversidad de países representados, ya que además de las cinematografías más poderosas de la región se incluyen títulos de naciones con cine emergente, lo que demuestra el potencial creativo.

Para la edición 47 del festival habanero, los títulos La hora de irse, de Renzo Cozza, y Los mentirosos, de Eduardo Braun, llegan desde Argentina, mientras que Láser-gato, de Lucas Acher, representa a Brasil en una coproducción con Estados Unidos y Reino Unido.

México tendrá tres títulos en competencia: Fin del verano, de Francisco Sánchez; Marga en el DF, dirigido por Gabriela Ortega —coproducida junto a Estados Unidos y República Dominicana—, y Para los contrincantes, propuesta de Federico Luis, que contó con la asistencia de Chile, Francia y Reino Unido para su producción.

De Colombia es Pelotón trueno, dirigido por Theo Montoya; cubanos son los cortometrajes Molina´s untitled film, de Jorge Molina, y Ánimas, de Kadier Fuentes.

Se cuentan también títulos de países que actualmente desarrollan su industria audiovisual; en este caso, la representación proveniente de Guatemala, con el corto Madrugada, que dirige Sebastián Lojo.

De igual forma sucede con Allá en el cielo, del peruano Roddy Dextre, en coproducción entre Colombia, España y México, lo que expresa la voluntad de los realizadores por establecer alianzas entre naciones que favorezcan el desarrollo de obras audiovisuales.

Bolero rojo, de Ángel Molina, es la propuesta paraguaya que se incluye en esta sección del concurso latinoamericano, filme que cuenta con la alianza de Nicaragua y Francia.

La inclusión de estos doce títulos, sus historias y personajes en clave de cortometraje expresan el interés por narrar desde la síntesis; en la mayoría de los casos, las obras son firmadas por jóvenes realizadores que se inician con historias cortas como ejercicio de preparación para futuros largometrajes.

De manera tradicional en la historia del FINCL, muchos espectadores siguen los cortometrajes de ficción, porque en su brevedad proponen narraciones con un alto valor simbólico, y esconden en su interior los resortes de poderosas historias que requieren ser contadas con habilidad y pulso.

Grosso modo, las 12 propuestas que se integran en este apartado del concurso de cortometrajes de ficción del FINCL de La Habana expresan en sus temas las realidades del individuo en el presente, al tiempo que revisitan otros temas como familia, relaciones amorosas y juventud. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)