Santa Cruz del Sur, 26 nov.- La Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur (Episur) logró reactivar la flota escamera de sus tres unidades extractivas mediante alianzas estratégicas con igual número de formas de gestión no estatal, que contribuyen con recursos esenciales para el desarrollo de las operaciones, entre ellos el combustible.

De acuerdo con información divulgada por la Episur, estos vínculos han favorecido la recuperación de la actividad pesquera y permiten avanzar hacia una mayor estabilidad de las capturas, así como garantizar el suministro de materia prima destinada a las producciones de la entidad.

La cooperación entre la empresa y esos actores económicos forma parte de las alternativas de gestión que buscan aprovechar las capacidades de ambas partes ante las limitaciones de recursos que enfrenta el sector. En ese contexto, también se analiza la posibilidad de transitar hacia formas jurídicas de asociación más sólidas, como los contratos de asociación económica o la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada mixta.

La evaluación de esas modalidades responde a lo establecido en el Decreto-Ley 114, que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales en Cuba. La norma contempla diferentes vías de cooperación, entre ellas la creación de sociedades mixtas y la concertación de contratos de asociación económica, con el propósito de favorecer los encadenamientos productivos y una mayor articulación entre los actores económicos.

Para Episur, el análisis de nuevas formas de asociación busca fortalecer las relaciones de trabajo existentes y establecer garantías jurídicas para las partes, además de abrir posibilidades a otros vínculos que contribuyan al desarrollo de la actividad pesquera.

Estas iniciativas se inscriben en las transformaciones económicas y sociales que tienen lugar en Cuba, dirigidas a diversificar las formas de gestión, aprovechar mejor los recursos disponibles y fortalecer el sistema empresarial. En el sector pesquero, la articulación entre entidades estatales y actores no estatales puede contribuir a sostener las operaciones, mejorar el acceso a insumos y respaldar la producción de alimentos.

La importancia de estos esfuerzos trasciende el ámbito empresarial. En el Golfo de Guacanayabo, donde se desarrolla parte de la actividad pesquera de la región, se promueve la pesca sostenible y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en empresas y bases del sector.

En Santa Cruz del Sur, la recuperación de la flota escamera y el fortalecimiento de las alianzas productivas representan pasos para mantener la actividad extractiva y contribuir al abastecimiento de materias primas, en correspondencia con las necesidades de la industria y la economía del territorio. (Imagen tomada de la página institucional de la Episur en Facebook)