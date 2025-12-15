El genoma humano esconde un nuevo y peligroso punto crítico de mutaciones

Moscú, 15 dic.- Un equipo de investigadores identificó nuevas regiones en el genoma humano que son particularmente vulnerables a sufrir mutaciones genéticas y transmitirse a generaciones futuras, informó el Centro de Regulación Genómica (España).

Estas zonas están ubicadas en los puntos donde comienza el proceso de generación de la copia en una molécula de ARN de una sección proveniente del ADN de un gen, conocido como transcripción genética.

De acuerdo con los científicos, se descubrió que, luego del inicio de la transcripción genética, los primeros 100 pares de bases del ADN son un 35 % más propensos a acumular mutaciones de lo que se esperaría por azar.

Estas alteraciones excesivas, denominadas mutaciones en mosaico, se originan después de la concepción, específicamente durante las primeras divisiones celulares del embrión. Sin embargo, pueden pasar desapercibidas, puesto que solo afectan a algunas células, lo que explica por qué este punto crítico no había sido detectado.

Los especialistas explicaron que, aunque los progenitores portadores de estas anomalías genéticas puedan no presentar síntomas, existe la posibilidad de que las transmitan a sus hijos a través del óvulo o espermatozoides. En el hipotético caso de que ocurriera esto, el niño podría heredar la mutación en todas sus células, lo que podría derivar en una enfermedad.

En el estudio, publicado en la revista Nature Communications, se precisó que los puntos más afectados pertenecen a grupos de genes asociados con el cáncer, la función cerebral y el desarrollo defectuoso de extremidades.

El hallazgo, que obtuvo al comparar los genomas de más de 225 mil individuos con los datos de mutaciones en mosaico de 11 investigaciones familiares distintas, podría tener implicaciones en la compresión de la genética humana y las enfermedades. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)