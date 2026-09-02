Educador jubilado santacruceño reincorporado demuestra su apego a la profesión pedagógica

Santa Cruz del Sur, 1ro sep.- En Roger Chávez Fonseca, el jubilado reincorporado al sector educacional de esta localidad, desde el anterior curso escolar 2025-2026, es mayor el apego a la profesión de educador. Ya cumplió los 73 años de edad, pero sin enseñar, aseguró, no tendría sentido la vida.

El pasado período impartió clases a educandos de cuarto grado de la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes, enclavada en la comunidad 50 Aniversario de la cabecera municipal. Logró que sus discípulos aprendieran bien los contenidos, ganándose el reconocimiento de éstos, los padres y la dirección del plantel.

Ya se alista para recibir este 1ro de septiembre a sus nuevos alumnos de quinto grado de la institución educativa Ignacio Agramonte, a los que les impartirá 12 materias en uno de los embellecidos y confortables recuentos de la edificación.

Expresó Chávez Fonseca, el experimentado maestro, haber sido muy bien recibido por el claustro docente y el consejo de dirección de la primaria Ignacio Agramonte de Santa Cruz del Sur. Acotó, espera tener sistemático apoyo de los padres de sus discípulos para cumplir el propósito esencial de educar, guiar bien y enseñar eficientemente.