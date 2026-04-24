También te puede gustar

La Habana.-EL TAEKWONDOCA cubano Jonathan Fernández valoró de positiva su actuación en el recién concluido Mundial Júnior de Taskent 2026, Uzbekistán, aunque reconoció que no quedó conforme con el resultado final.

«Pudo ser mejor, aunque fue mi primer mundial. Todos me llevaban ventaja en estatura, peso y experiencia, pero sentí que hice una buena competencia», afirmó autocritico para los lectores de JIT.

El joven oriundo de Camagüey, residente en México, destacó que dejó todo en cada round y combate, y que incluso, a pesar de ubicarse octavo en su división (-63 kg), entrenadores de otros países lo señalaron como posible peleador más valioso del certamen.

«Siempre hay errores, incluso cuando se gana oro. Desde que regresé a casa estoy trabajando en ganar más resistencia, entre otros detalles, para esta siempre a la ofensiva», comentó.

Fernández adelantó que el nuevo reglamento penaliza con dos puntos al rival si se evade el combate, lo cual obliga a mantener enfoque total durante cada .

«En algunos momentos no seguí totalmente las instrucciones y me marcaron puntos. Debo estar más concentrado porque cualquier acción cambia todo», agregó.

«Para Dakar 2026 no habrá clasificatorio, la decisión depende del Comité Olímpicos Internacional de conjunto con los comités nacionales. Confía en obtener el cupo y ganar una medalla para Cuba», abundó el agramontino.

El taekwondo formará parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026. No habrá torneos clasificatorios: los cupos serán asignados directamente por el Comité Olímpico Internacional (COI) en coordinación con los comités olímpicos nacionales.

«Este es mi último año juvenil. Desde el 2027 competiré en la de adultos en -58 kg. Buscaré participar en certámenes de alto rigor con la meta de clasificar a Los Ángeles 2028», explicó.

El atleta subrayó que tiene objetivos ambiciosos, siguiendo la enseñanza de su padre y principal preparador, Leonardo Fernández Quiroz.

Finalmente envió un mensaje a los jóvenes cubanos: «Entrenen al máximo cada día, incluso cuando no tengan ganas. La disciplina y el enfoque son claves para que Cuba siga mostrando su talento».(Tomado de Jit)