Desinformar sobre Cuba es táctica tradicional del Gobierno de los Estados Unidos

Santa Cruz del Sur, 20 abr.- La desinformación por redes sociales sobre el sistema socialista cubano y sus máximos gobernantes se ha convertido en táctica tradicional del Gobierno de los Estados Unidos, a fin de confundir y debilitar la ideología de quienes apoyan se produzca un cambio a través de agresión militar a la isla.

Las mentiras repetidas varias veces de diferentes maneras llegan a convertirse en verdad. Pero sólo llegarán a barrenar la mentalidad de aquellos que desean ser esclavos de los que provocan guerras en el mundo masacrando a miles de personas, entre ellas infantes, como en Palestina y en Irán.

Hablan, vociferan, proclaman los imperialistas que Cuba es un Estado fallido.

Y la pregunta es: ¿Cómo puede una nación sin apenas recursos avanzar con cerca de siete décadas de criminal bloqueo económico, comercial y financiero y ahora petrolero?

Si cesara esa medida extraterritorial la vida del pueblo cubano sería diferente.

Los prolongados apagones, la carencia de insumos médicos y medicinas, la falta de bibliografía y computadoras en los centros escolares, afectando el proceso docente educativo, insuficientes recursos materiales para la reparación de viales y redes hidráulicas, ente muchas otras carencias dañan a las familias y la sociedad en general.

Ante las campanas difamatorias del régimen yanqui contra la iMayor de las Antillas se impone la verdad, la que toca a los revolucionarios defender y divulgar por las redes sociales con ejemplos fehacientes de que a pesar de los obstáculos siempre están por delante las alternativas para buscar soluciones y la voluntad de salvaguardar las conquistas sociales.(Imágenes tomadas de Internet)