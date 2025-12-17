Efectúa asamblea de balance colectivo radialista de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 16 dic.- El colectivo de la emisora Radio Santa Cruz efectuó este lunes la asamblea de balance correspondiente al actual año próximo a concluir, encuentro que lo distinguió las expresiones de consagración, perseverancia, disciplina y respeto por el quehacer y la audiencia a la que se debe.

En la jornada presidida por Freddi Sifonte Carmenate, subdirector provincial de la Radio en Camagüey y Yunior Hierrezuelo Martínez, máximo directivo de la cincuentenaria planta local, se analizó la cifra de las plazas vacantes, las dificultades creadas por la compleja situación electroenergética y las alternativas buscadas con grupo electrógeno para mantener las 16 horas de salida al aire.

En las intervenciones fue referido también lo relacionado a las sistemáticas gestiones para cumplir con la agenda pública en la que ha incidido la negativa de directores de organismos a dar respuestas sobre determinados temas de interés comunitario, los aportes informativos a la programación de Radio Santa Cruz y a Radio Cadena Agramonte.

Otras cuestiones de interés se centraron en la calidad de los programas, problemas presentados en algunas de sus secciones, el funcionamiento del consejo artístico, el combate político ideológico en las redes sociales y comportamiento del servicio de guardia en la planta santacruceña.

Merecidos reconocimiento por su labor en 2025 recibieron el programa de facilitación social Hora Interactiva, el dúo más estable del período conformado por el realizador de sonido Willian Leyva Reyes y el locutor Jesús Mazorra Illas, el periodista Raúl Reyes Rodríguez y trabajador ejemplar resultó el propio Leyva Reyes.

Sifonte Carmenate, destacó el trabajo de las mujeres y hombres de la Radio en esta demarcación, los que continúan esforzándose, dijo, por lograr mayor eficiencia en cada jornada pese a las dificultades provocadas por la economía de guerra que enfrenta Cuba. Aprovechó para desear a los presentes un feliz fin de año y a alcanzar mayores victorias en 2026.