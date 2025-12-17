Doctora en Ciencias de territorio santacruceño da información sobre proyecto de cooperación internacional

Santa Cruz del Sur, 16 dic.- Yunia Ruiz Jeréz, Doctora en Ciencias de la Educación y Especialista en Gestión de Proyectos en la Dirección Municipal de Desarrollo Local, informó que está previsto implementar en Cuba el Proyecto de Cooperación Internacional de apoyo a los nuevos actores económicos (NAE) que tiene como propósito lograr diversificación económica, innovadora y sostenible, dirigido a contribuir en lo fundamental el bienestar del pueblo.

El conocido además como Proyecto NAE propiciará nuevas oportunidades para crecer en las producciones cooperadas, capaces de generar impactos en las comunidades para el desarrollo de éstas. Se requiere, indicó la fémina, la presentación de iniciativas sostenibles en la economía, las que deberán estar integradas por mujeres y jóvenes.

El mencionado proyecto será financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por la Cooperación financiera y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la representación en la Isla del Ministerio de Economía y Planificación, el Instituto de Investigaciones Económicas y el apoyo de otros Ministerios.

En la convocatoria pueden participar Mypimes, Proyectos de Desarrollo Local y Cooperativas no Agropecuarias en cuatro sectores claves: Sistemas Agroalimentarios, Energías renovables, Tecnologías de la Informática y las Telecomunicaciones y las Industrias Culturales y Recreativas.