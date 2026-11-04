Bebidas energéticas provocan paros cardíacos e infartos en jóvenes

Washington, 4 nov.- Las bebidas energéticas y productos estimulantes están hoy relacionados con un incremento de paros cardíacos e infartos en adultos jóvenes, revela hoy una fuente científica.

Según la Universidad de Virginia en Charlottesville, Estados Unidos, basada en datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) las bebidas energéticas con cafeína y los suplementos estimulantes aparecieron con una frecuencia desproporcionadamente mayor sobre eventos cardiovasculares graves.

Esta estadística incluye paros cardíacos e infartos, especialmente entre adultos de 18 a 34 años de edad.

Las ventas de bebidas energéticas con cafeína se duplicaron con creces en la última década, alcanzando más de 20 mil millones de dólares en 2024. La FDA regula las bebidas energéticas y los suplementos estimulantes como alimentos o suplementos dietéticos, en lugar de como medicamentos, estos productos no se someten a las mismas pruebas de seguridad previas a la comercialización que se exigen para los fármacos.

«Estos productos se comercializan como estimulantes cotidianos y se venden junto a refrescos y agua embotellada, por lo que la mayoría de la gente asume que no conllevan ningún riesgo real» subraya la investigación.

El estudio reveló que se registraron casos de paro cardíaco aproximadamente 11 veces más frecuentes en relación con productos que contenían cafeína y estimulantes.

En los informes relacionados con bebidas energéticas y suplementos estos tenían aproximadamente 4,5 veces más probabilidades de incluir ataques cardíacos y cuatro veces más posibilidades de que la persona sufriera arritmias ventriculares.

La alerta es válida tanto para hombres como mujeres, precisa el artículo.

El trabajo considera que es necesario establecer una vigilancia de seguridad más sistemática de los productos que contienen cafeína y estimulantes.

Los médicos deben recordar preguntar a sus pacientes más jóvenes que presenten palpitaciones, dolor en el pecho o desmayos si consumen estos productos recientemente o con regularidad. (Tomado de Prensa Latina)