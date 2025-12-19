Educadores y metodólogos santacruceños reciben capacitaciones del Proyecto Internacional Mi Costa

Santa Cruz del Sur, 19 dic.- A través de talleres integradores sobre el Proyecto Internacional Mi Costa y acciones a desarrollar frente a los daños que causa el cambio climático, han sido también capacitados educadores y metodólogos de Santa Cruz del Sur, los que tienen la tarea de transmitir los conocimientos e indicaciones recibidas a colegas, escolares, familia y comunidad.

La Doctora en Ciencias de la Educación Yunia Ruíz Jeréz y la Máster en igual categoría científica Nelvis Beatriz Álvarez, al frente del proyecto, tienen como propósito que las más de 50 instituciones educativas con que se cuenta sean escenarios propicios de transformación y resiliencia para proteger los manglares, la flora y la fauna marina, además de la vida de los residentes en el sitio de intervención Playa Bonita de estos predios.

Sobre el tema los educandos han realizado poesías y dibujos presentándolos a nivel de centro y en el Festival Municipal para la Conservación de las Tortugas Marinas.

Muchos de ellos, acompañados de sus maestros, padres, pobladores del entorno habitacional La Playa, funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Unidad Cilvicola y Flora y Fauna, han participado en la limpieza del litoral costero y la siembra de mangles considerada una barrera natural frente a los fuertes vientos.

Desde el Proyecto Internacional Mi Costa se conoce además cómo preservar los humedales costeros y sus ecosistemas, lo que conlleva a fomentar la educación y conciencia comunitaria sobre este tema tan crucial frente al nocivo cambio climático para el planeta tierra que requiere protegerse para bien de las generaciones venideras.