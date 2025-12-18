Educadora santacruceña Misleidis Aguilera Sánchez, una profesión que lleva desde el corazón

Santa Cruz del Sur, 17 dic.- Misleidis Aguilera Sánchez, subdirectora de la escuela de enseñanza especial Tania La Guerrillera de esta localidad, afirmó que la pasión que siente hace dos décadas por la profesión no se inventa, la lleva como corazón fuera del pecho. Late fuerte todo el tiempo al ritmo de los que aprenden y crecen felices en las aulas.

Comenzó como auxiliar pedagógica de segundo grado. En ese nivel y en los demás hasta noveno de la institución educativa hay alumnos con discapacidad leve, moderada y agravada. A través de métodos pegagógicos desde los que se obra con tierna dedicación, atestiguó, se enseña a los educandos preparándolos para la vida adulta independiente.

La Licenciada en la enseñanza preescolar resaltó que el quehacer activo de la familia en la formación integral de los hijos es imprescindible, no sólo en el centro donde labora también en los demás de la enseñanza general de estos predios del sur camagüeyano. El proceso conjunto de padres, maestros y comunidad fortifica el interés por el aprendizaje en las nuevas generaciones, aseveró.

Aguilera Sánchez, propuesta para cumplir misión internacionalista, hace algún tiempo es la subdirectora de la escuela de enseñanza especial Tania La Guerrillera, cargo con el que incrementaron sus responsabilidades al dar exhaustivo seguimiento a la vida en albergues de los discípulos internos, la calidad de los alimentos, la vitalidad del proceso docente educativo, la atención al huerto escolar y el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias, entre otras actividades esenciales del plantel santacruceño.