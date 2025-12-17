Incumplen santacruceños planes básicos de alimentos y la campaña de siembra de frío

Santa Cruz del Sur, 17 dic.- En situación desfavorable terminarán los planes de entrega de leche y carne vacuna en la localidad santacruceña. Héctor Guasch Zerpa, delegado municipal de la Agricultura, informó que en el caso del producto lácteo se encuentra hasta la fecha al 49 por ciento de cumplimiento. De más de Un Millón 950 Mil litros de leche sólo se han aportado a la industria una cantidad cercana a los 960.

En cuanto a la carne de res se conoció que a pesar de existir deficiencias el acumulado es superior a las 15 toneladas con relación a igual etapa de 2024, estando certificadas y enviadas para la Empresa Cárnica camagüeyana.

El funcionario explicó que los más de 390 productores integrados a Cooperativas de Créditos y Servicios y a la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Nueve de Noviembre, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Santa Cruz, incumplen lo contratado en los referidos indicadores. Mientras que de las Unidades productoras de AZCUBA únicamente Ocujal y la 21 de Octubre mostraron sobrecumplimientos en el fluido extraído de las ubres vacunas.

Los productores rezagados han sido visitados todos por los directivos y especialistas de la Delegación de la Agricultura, a los que se ha llamado a no comercializar la leche en el mercado informal por constituir delito. Los reincidentes serán analizados en la comisión agraria de la entidad para retirarle la masa vacuna y la tierra entregada en usufructo.

En cuanto a la campaña de siembra de frío, manifestó Guasch Zerpa, hay atrasos debido a intensas lluvias y escasez de combustible impidiendo la preparación a tiempo del terreno para los cultivos de yuca, boniato, plátano, hortalizas y granos. En el mes de noviembre pasado hubo discretos avances al dejar alistadas 463 hectáreas y en el actual unas 78 tienen los surcos en condiciones para proseguir las plantaciones.